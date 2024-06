Ya nada más ´le falta volar´ a Celina Tamez

MONTERREY, NL

El deporte de élite, sus estudios profesionales y la belleza en el modelaje, son parte de una combinación perfecta que realiza la representante de Nuevo León en los Nacionales Conade, Jalisco 2024, Celina Tamez, de la disciplina de natación artística.

En el Centro Acuático Panamericano Guadalajara 2011, Tamez, una seleccionada nacional en la división junior, entró en acción en la fase eliminatoria del certamen, donde estuvo acompañada por la regiomontana Marlene Armendáriz, en la modalidad de duetos.

Hace un mes, la deportista, de 18 años, que representará a México en los panamericanos de las especialidad Perú 2024 en agosto, ganó el certamen Miss Apodaca 2024, y es estudiante del segundo semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con excelentes calificaciones.

"Lo llamo una combinación de actividades donde las desarrollo en una armonía integral. Amo el deporte, toda mi familia lo hace, le dedico seis horas diarias, que van desde la alberca hasta el gimnasio y no descuido lo principal: mis estudios, donde avancé al tercer semestre", expresó Tamez, quien enfrenta sus cuartos Nacionales Conade.

"Hace poco, también me invitaron a hacer modelaje, me preparé y participé en el teen Mesoamérica Apodaca y gané; me toca participar en la etapa estatal. Creo que haré una carrera combinada con el deporte y modelaje, mi familia me ha apoyado en todo, siempre que siga estudiando".

Su hermano Jaime ganó oro en tiro deportivo en los NC 2024, mientras que su hermana hizo lo propio en el ciclismo de pista, mientras que Jacqueline (otra hermana), no asistió a Guadalajara, ya que actualmente rueda con un equipo profesional en Europa enfocada a competir en el Tour de Francia Femenil Sub-23.

Hace un mes, la deportista, de 18 años, ganó el certamen Miss Apodaca 2024.