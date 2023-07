Harman, imparable: Alza Brian el título en un lluvioso abierto británico

Brian Harman se anotó su primer Major en The Open.

Hoylake, Inglaterra.- Brian Harman neutralizó cada arremetida en su contra el Abierto Británico, por parte de rivales de fuste o el mal clima, para estampar el domingo su nombre entre los campeones de los grandes torneos del golf, con una victoria que en ningún momento corrió peligro en el campo de Royal Liverpool.

Harman respondió dos veces a bogeys con birdies para dejar que sus rivales se pelearan el segundo puesto. El estadounidense firmó una ronda final de 70 golpes, uno bajo el campo de campo, y cerró embocando un putt desde 8 pies en el último hoyo para certificar una victoria por seis golpes.

"Siempre he creído en mi capacidad para hacer algo como esto", dijo Harman. "Es sólo que cuando toma tanto tiempo, es difícil no dudar si tal vez no vaya a ganar de nuevo. Tengo 36 años El juego se está volviendo más joven. Todos estos jóvenes recién llegados, con tiros de una milla de distancia y listos para ganar. Uno se pregunta: ¿Cuándo va a ser mi turno otra vez?

A sus 36 años, Harman se convirtió en el golfista más veterano que conquista su primer major desde que el español Sergio García lo hizo con 37 años en el Masters de 2017.

Aquella victoria de García no sorprendió a nadie. Pero pocos anticipaban este resultado al inicio de la semana.

Harman llevaba 167 torneos en los últimos seis años desde su última victoria — el Wells Fargo Championship en 2017.

Se trata de apenas su tercer título en sus 12 años de trayectoria en la gira de la PGA.

"Alguien mencionó que he tenido más top 10 que nadie desde 2017, así que muchas veces terminas y dices: ´Maldita sea, hombre, tuve ese´. Simplemente no sucedió por alguna razón", dijo.

Y así, de la nada, se llevó el torneo de golf más antiguo del mundo con una facilidad pasmosa.

El español Jon Rahm, campeón del Masters, cerró con birdie el último hoyo para un 70, con lo que compartió el segundo puesto con Tom Kim (67), Sepp Straka (69) y Jason Day (69).

Harman se apoderó del liderato la noche del viernes con el segundo de cuatro birdies al inicio de la segunda ronda. Lideró en los últimos 51 hoyos, sacando una ventaja de cinco golpes tras la segunda ronda y de cinco golpes tras la tercera ronda.

El único momento de apremio fue al arreciar la lluvia al comenzar el recorrido dominical. El drive de Harman acabó en un arbusto al costado del fairway del quinto hoyo de par -5 y tuvo que aceptar una penalización. Acabó con su segundo bogey de la ronda.

Rahm, en el grupo que iba adelante, tuvo al alcance el tipo de oportunidad que se le presentan a previos campeones de majors. Su drive aterrizó entre los arbustos, y apenas consiguió un golpe que le dejó corto del green y un birdie.

La ventaja de Harman se redujo a tres golpes. La lluvia no paraba. Aún faltaba mucho, más toda la presión de un domingo en un grande.

Harman respondió embocando un putt para birdies desde 15 pies en el sexto hoyo de par -3, un putt de 25 yardas para birdie en el siguiente hoyo, y ya nada podía impedirle su cita con la victoria.