La cuarta gira más exitosa de la historia

El cantante británico Harry Styles terminó la gira Love On Tour, convirtiéndose en la cuarta más exitosa de todos los tiempos, recaudando 590 millones de dólares.

De acuerdo con Billboard, el intérprete de "As It Was" dio 169 shows en diferentes partes del mundo, incluyendo México, lo que hizo que Harry Styles lograra colarse en la lista con artistas como U2, Ed Sheeran y Elton John.

El cantante mostró que su carrera en solitario está consolidada, pues es el integrante de One Direction que más ha generado ganancias.