¡De vuelta a Cuartos!

Más callado y más calmado que en sus duelos anteriores, Nick Kyrgios se recuperó de un problema en el hombro derecho para completar un vendaval de 35 aces y superar el lunes por 4-6, 6-4, 7-6 (2), 3-6, 6-2 a Brandon Nakashima en Wimbledon, con lo que accedió a sus primeros cuartos de final en un Grand Slam en siete años y medio.

Kyrgios mejoró a una foja de 6-0 en duelos a cinco sets en el All England Club. También lidera la gira con sus 11 victorias en césped.

"Necesito una copa de vino esta noche. Sin duda alguna", dijo Kyrgios al dirigirse al público de la Cancha Central en la entrevista a pie de cancha. Lo hizo tras cambiarse las zapatillas y gorro con el color blanco obligatorio por un atuendo en rojo.

Ante un lleno casi total en la cancha central, el australiano de 27 años tuvo algunos momentos en los que desplegó su usual repertorio de trucos en sus tiros — un saque por debajo del brazo o una devolución entre las piernas.

También los berrinches que le han costado multas de 10.000 dólares por escupir hacia donde estaba un espectador al término de un partido de la primera ronda y una de 4.000 por proferir una obscenidad en su tempestuosa victoria sobre Stefanos Tsitsipas en la tercera ronda.

Ante el estadounidense Nakashima, Kyrgios recibió la atención de un entrenador entre los sets, quien masajeó su hombro. Durante un tramo del partido, los saques de Kyrgios retrocedieron de las 135 mph a 110 mph. Pero acabó recuperándose y volvió a desatar su potencia una y otra vez.

"He jugado mucho en el último mes y medio. Orgullos de haber podido enderezar el rumbo", señaló Kyrgios. "Siendo honesto, me puse a pensar en eso: yo nunca he perdido un partido de cinco sets aquí... Me decía: ´aquí he estado antes y lo he hecho antes´".

Será la tercera vez que Kyrgios saltará a disputar un duelo de cuartos en un grande. Los previos fueron en 2014, siendo un adolescente en Wimbledon, y superó a Rafael Nadal en su marcha — y en el Abierto de Australia de 2015.

"Me tocó medirme aquí contra uno de los más grandes de la historia y venció a Nadal", recordó Kyrgios. "Son las cosas que tengo presente en mi mente".

Ahora, Kyrgios enfrentará a Cristian Garín. El chileno de 26 años protagonizó la primera remontada tras quedar de dos sets abajo al salvar dos match points para superar al australiano Alex de Miñaur (19) por 2-6, 5-7, 7-6 (3), 6-4, 7-6 (10-6) tras más de 4 horas y media de partido.

Garín, 43ro en el ranking mundial, disputará sus primeros cuartos de final en un Grand Slam en su 15ta comparecencia.

Kyrgios dijo sentirse como un veterano a sus 27 años, y al describirse a sí mismo mencionó las característas de "juicioso" y "maduro".

No son términos que suelen asociarse con Kyrgios, pero como lo indicó en su rueda de prensa: "Ninguno de ustedes me conoce bien. Ustedes no andan conmigo. Nada más ven lo que ve en la cancha. Siempre ha sido algo como una montaña rusa. Así que entiendo que se digan tantas cosas distintas ... A la gente le encanta opinar".

Al resaltar que ha cambiado, Kyrgios recordó cuando perdió ante Nadal en la segunda ronda en 2019: "Mi agente me tuvo que ir a buscar al pub a las 4 de la madrugada. He cambiado muchísimo, sin duda".

La única ganadora de un Grand Slam que sigue con vida en el torneo femenino es Simona Halep (19na cabeza de serie). La racha extendió a 11 su racha de triunfos abrumando por 6-1, 6-2 a la española Paula Badosa (4ta preclasificada).

Tras la eliminación de Badosa, la única mujer con mejor ranking que Halep es la tercera Ons Jabeur.

Halep enfrentará a Amanda Anisimova (20). La estadounidense despachó 6-2, 6-3 a Harmony Tan, la francesa que eliminó a Serena Williams en la primera ronda. Anisimova venía de eliminar a Coco Garuff, finalista de Roland Garros el mes pasado.

El otro duelo de cuartos de final de la llave será entre la kazaja Elena Rybakina (17ma cabeza de serie) y la australiana Ajla Tomljanovic. Rybakina alcanzó por primera vez los cuartos de final en Wimbledon al superar por 7-5, 6-3 a la croata. Mientras que Tomljanovic alcanzó esta instancia por segundo año consecutivo venciendo a la francesa Alize Cornet por 4-6, 6-4, 6-3.