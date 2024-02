Atleta trans causa polémica al ganar carrera femenina

CIUDAD DE MÉXICO.- La Carrera Na´dalt celebrada este fin de semana San Pere de Torelló, Barcelona se encuentra envuelta en una gran polémica.

Luego de la participación y triunfo de un atleta 'trans' que se encuentra registrado como hombre y quien se inscribió en la categoría femenil.

Quim, nombre dado a conocer por el participante, aseguró que compitió en la rama femenil porque la masculina estaba completa, reiterando en varias entrevistas que es de género fluido.

"Me siento hombre, pero en la montaña, en los momentos de ocio o contacto con la naturaleza, me siento mujer. En el momento en el que yo corro con una identidad de mujer y mi sexo biológico es hombre, en ese momento sí que podría ser transgénero", comentó.

Quim, quien según testigo reclamó el premio con agresividad y violencia a los organizadores, agregó que es padre y su esposa sabe perfectamente lo que le ocurre en competencias.

"Yo he tenido la tentación de presentarme como mujer en otras ocasiones, pero comportan estos problemas. En esta carrera se dio el escenario perfecto. No es una carrera profesional. Tenía entendido que la inclusión está por encima de la competición en estas pruebas recreativas. En un principio me indigné porque no podía inscribir como hombre, pero me dio un empujón para hacerlo como mujer", reconoció.

Después de los ocurrido, los organizadores tomaron la decisión de declararla vencedora provisional, recibiendo abucheos del público al recibir el premio que fue un jamón.