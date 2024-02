Belinda saca "Cactus" y Nodal habla de Cazzu

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda y Christian Nodal terminaron su relación hace dos años, a pocos días del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, la pareja estaba comprometida y la ruptura se dio sin que se revelaran detalles; dos años después, la protagonista de la historia rompe el silencio con el lanzamiento de "Cactus", a la par de que el cantante habla de Cazzu, la madre de su hija.

Aunque algunos dicen que ya pasó mucho tiempo para que Belinda saque un tema referente a su ruptura con Nodal, sus fans aplauden que lo haya hecho a si tiempo, aunque haya sido hasta ahora, cuando Christian acaba de debutar como papá.

Tras el sonado rompimiento, el cantante de regional mexicano lanzó "Ya no somos ni seremos" y "Quédate", temas en los que se habría inspirado en Belinda; ahora ella regresa a la música con un tema de regional mexicano que sin da muchos detalles de cómo se sintió tras cancelarse la tan anunciada boda con Christian.

"El desamor me ha enseñado muchos billetes, me ha enseñado a hacer canciones súper dolidas y que no pasan de moda", declaró Christian a la revista The Urbanda, un pensamiento que parece coincidir con el de su ex Belinda.

Christian Nodal y su primer encuentro con Cazzu

Mientras las redes están alborotadas con el estreno de "Cactus", interpretado por Belinda, Christian Nodal habló de la familia que ha conformado con su pareja Cazzu y su hija Inti, nacida en septiembre de 2023.

Nodal y Cazzu están juntos desde inicios de 2022, el primer contacto que tuvo el cantante con la rapera fue para comentarle de una canción que tenía para ella, y aunque intentaron verse en persona en Argentina, por cuestiones de agenda no fue posible, y el primer encuentro se dio en México.

Christian siempre ha dicho que Cazzu era su crush, por lo que se puso nervioso cuando Cazzu asistió a un palenque a verlo; convivieron en el camerino y a él le llamó mucho la atención que ella se supiera todas sus canciones, en esa ocasión hasta ella pasó a cantar con él, se tomaron de la mano y desde entonces hablaron todos los días.

"Hasta la fecha no explicamos cómo pasó pero alguien de mi equipo le dijo que tenía que pasar por que era invitada. Cantamos una canción que se llama 'Si te falta alguien'", contó a The Urbanda.

El artista de 25 años le echó ganas a la conquista de Cazzu, quien actualmente se dice muy enamorada de "su mariachi".

"Yo traté de jugarle al Romeo lo más que pude. Las argentinas son muy difíciles, me querían dejar en la friendzone, pero dije ´Tengo que darlo todo´, era mi crush", dijo.

Lo que hizo Christian Nodal para conquistar a Cazzu

Tras haber cantado juntos en el palenque, Cazzu quería ir a con Nodal a un concierto de Los Bybys, su banda favorita, sin embargo, el cantante no quería exponerse públicamente en ese momento, por lo que para no despreciar la invitación de la rapera, contrató a Los Bybys para que hicieran un concierto privado para ellos dos en un hotel.

Durante la velada, Nodal le cantó una canción de Espinoza Paz. "Ahí fue el primer besito, la pasamos super bien, pasamos la noche juntos", recordó.

Al día siguiente Cazzu tenía que viajar a Nueva York, y como el cantante no quería separarse de ella rentó un avión para que ambos equipos de producción pudieran viajar juntos y la fue a dejar a la ciudad estadounidense.

En esta parte de la historia es donde aparece el cantante Romeo Santos, con quien Christian cantó en el tema "Me extraño".

"En ese entonces tenía la grabación con Romeo Santos (para su canción Me extraño) y lo estaba posponiendo porque tenía que conquistarla a ella. Me acuerdo de que ya con Romeo le dije ´Por favor, dile que es mi Julieta´, pobre Romeo, lo tenía ahí", contó a la publicación.

Tras debutar como papás hace unos meses, la pareja ha mostrado cómo es su vida familiar en Argentina, donde viven en una casa de campo alejados del tumulto y con una vista preciosa; Christian comparte vive a la par su faceta como artista y como padre.

"En San Diego me pasó que terminé el show e iba con la carriola llevando al carro. Realmente sentí un 360 en la vida, precioso. Tengo este momento de rockstar pero también la realidad me aterriza con mucho amor, la energía del hogar siempre. Inti es una bebé muy rockstar", compartió.