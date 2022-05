Asume derrota

Vienen ahora cosas más importantes y lo deseché (superé) de esa manera porque estoy intentando cosas que nadie intenta, soy una persona que arriesga para tener grandeza" El golf es muy competitivo, es un deporte en el que tienes que estar concentrado en cada golpe, te hace practicar más y competir contigo mismo y eso es lo que me gusta". SAÚL ´CANELO´ ÁLVAREZ, CAMPEÓN SUPERMEDIANO AMB, CMB, FIB Y OMB

Saúl "Canelo" Álvarez se sinceró ayer, más de dos semanas después de su derrota ante Dmitry Bivol, y admitió que le dolió el tropiezo, pero lo asumió con valor, como el hombre fuerte que es y se crece ante las adversidades.

El mejor boxeador mexicano libra por libra se refirió así a su descalabro ente el ruso en el combate por el título de los semicompletos celebrado en Las Vegas el pasado 7 de mayo.

"Obviamente a nadie le gusta perder. Soy una persona muy competitiva y es un sentimiento muy feo, pero como hombre también tienes que reconocer, así cuando ganas como cuando pierdes y como hombre hay que tomarlo, tal cual", expuso Álvarez en su primer encuentro con la prensa mexicana tras la pelea.

"Intentamos subir de peso, hacer otro campeonato en las 175 libras, no se logró, pero eso no dice que no lo vuelva a intentar. Vienen ahora cosas más importantes en el boxeo y lo deseché (superé) de esa manera porque estoy intentando cosas que nadie intenta, soy una persona que arriesga para tener grandeza", añadió.

El "Canelo" reiteró que regresará a los cuadriláteros en septiembre para enfrentar a Gennady Golovkin, que habrá revancha con Bivol y que posiblemente sería en diciembre.

"Lo seguro es que regresamos en septiembre y en estos días vamos a negociar la pelea. Ya teníamos ese contrato, entonces tenemos que seguir lo que empezamos y creo que son las dos peleas más importantes ahorita en el boxeo, la pelea con Golovkin y la revancha con Bivol", precisó el pugilista tapatío.

´EL GOLF TE HACE COMPETIR CONTIGO MISMO´

Por su pasión al golf, disciplina que le ayuda a relajarse, y para incentivar a niños y jóvenes a practicarlo, Saúl "Canelo" Álvarez celebró su torneo "No Golf No Life" en el Club Bosque Real con algunas celebridades, dirigentes deportivos e influencers.

"Esto es para apoyar al talento mexicano y esperamos que nos dejen cada año estar aquí, es el primer paso y me siento contento de poder contribuir para apoyar", dijo "Canelo" sobre el torneo.

"El golf es muy competitivo, es un deporte en el que tienes que estar concentrado en cada golpe, un día estás bien, el otro mal, entonces eso te hace practicar más y competir contigo mismo y eso es lo que me gusta. Además en mi vida personal me ha ayudado mucho también; es muy difícil expresar lo que se siente cuando metes un buen tiro con el putt".

COMBATE CLAVE

Julio César Chávez, Óscar de la Hoya, Mike Tyson, Manny Pacquiao, Érik Morales y otros campeones mundiales estaban en la cima cuando llegó una derrota que les cambió el rumbo de sus carreras.

"Canelo", quien sufrió su primer revés en casi una década ante el ruso Dmitry Bivol, la segunda en su carrera desde que cayó en septiembre de 2013 contra Floyd Mayweather Jr., deberá concentrarse en su vuelta al ring para que le entregue a sus fanáticos una historia diferente.

El púgil tapatío Saúl Álvarez tiene 31 años y la derrota sufrida en Las Vegas lo movió de la cima de los rankings, por lo que sus siguientes compromisos serán claves para saber si la llamada curva de rendimiento deportivo comienza a tener un declive o solamente fue un tropezón del tricolor.

"Sabemos que Saúl tiene que regresar a las bases, a lo que lo llevó a la cima. No tener distracciones", dijo una fuente cerca al equipo del "Canelo".

"Canelo" tiene agendada pelea para septiembre y se habla de una tercer pelea contra el kazajo Gennady Golovkin o la revancha contra Bivol, pero, a futuro, tiene sobre la mesa peleas contra David Benavidez o Jermall Charlo.

Ya será el tiempo el que dirá si era casi imbatible o le pasa lo mismo que a otras leyendas en el pasado.

LA RESPUESTA

JULIO CÉSAR CHÁVEZ

Derrota: Frankie Randall (29/01/1994)

Récord de JC: 89-0-1

¿Qué pasó después?... JC ganó enseguida en la revancha contra Randall por decisión dividida, y ganó 7 de las 8 siguientes peleas. Perdió otra vez hasta junio de 1996 contra Óscar de la Hoya.

ÓSCAR DE LA HOYA

Derrota: Félix "Tito"Trinidad (18/09/1999)

Récord de De la hoya: 31-0

Ganó su siguiente pelea, pero perdió en el segundo combate tras enfrentar a Trinidad ante Shane Mosley. Perdió 3 de sus siguientes 9 peleas, en el lapso de 2000 a 2004.

MANNY PACQUIAO

Derrota: Timothy Bradley (09/06/2012)

Récord de Pacquiao: 54-3-2

Tras caer con Bradley en el siguiente combate el filipino fue noqueado de fea manera por Juan Manuel Márquez. Perdió 3 de sus siguientes 8 combates, en el lapso de 2012 y 2017.

MIKE TYSON

Derrota: Evander Holyfield (09/11/1996)

Récord de Tyson: 45-1

Traes caer con Holyfield, el "Iron Man" perdió la revancha al siguiente año en la pelea de la mordida. Fue suspendido y regresó para tener 10 combates de 1999 a 2005, donde ganó 5, perdió 3 y sumó 2 No Contest.