Apela Checo a su fortaleza mental para estar en Red Bull

CIUDAD DE MÉXICO.-La fortaleza mental del piloto tiene un peso adicional cuando forman parte de Red Bull.

Sergio Pérez ha estado en un estado constante de presión desde que llegó al equipo de las bebidas energéticas en 2021, ya que tiene que cumplir a nivel individual y sumar la mayor cantidad de puntos posibles para el Campeonato de Constructores.

De los últimos coequiperos de Max Verstappen (Pierre Gasly y Alex Albon) el mexicano es quien más se ha acercado en cuestión de rendimiento, no así en constancia.

"El 90 por ciento de los pilotos se hundiría al lado de Verstappen. Si no eres fuerte mentalmente no puedes estar en Red Bull. Aquí no se debe de subestimar el nivel de presión a la que estás sometido. Red Bull es un equipo en el que si tienes una mala sesión ya tienes a cinco pilotos en el punto de mira. Es una presión constante por parte de la prensa.

"En estos tres años nunca antes he visto esto en ningún otro equipo. Con Ferrari, Aston Martin, Mercedes, el equipo que me digas, todos sus pilotos han tenido momentos complicados, pero no pasa nada. No es como en Red Bull, que tienes un mal momento y ya tienes que salir del equipo", comentó Pérez durante el GP de Hungría.

Checo, que batalló en las calificaciones de Mónaco, España, Canadá, Austria y Gran Bretaña, fue duramente criticado al no entregar los mismo resultados que Súper Max pese a contar con el mismo monoplaza.

"La gente que está sentada en un sofá viendo la carrera subestima lo sensibles que somos los pilotos en ajustes. Hay momentos en la temporada donde estás más cómodo con el coche y se te empieza a ir de las manos, tienes que compensar mucho el manejo y no te llega tan natural", explicó.