Andrea Montesinos, saltos sobre el cielo

CIUDAD DE MÉXICO.- Los saltos en la pista de hielo representan los sueños que es capaz de alcanzar la mexicana Andrea Montesinos.

Desde la primera vez que se puso los patines sintió una conexión especial con la disciplina. Sus piernas, manos y todo su cuerpo entendieron el lenguaje del patinaje artístico.

"Yo empecé a patinar cuando tenía 6 años, lo hacía en Monterrey, y fue porque mi prima celebró su fiesta de cumpleaños en una pista de hielo y las dos nos enamoramos del deporte porque empezamos juntas y ahora ella es maestra de patinaje y yo patinadora. Lo que más me gusta de mi deporte es esa libertad de expresar tus emociones, de hacer movimientos, de contar una historia y de transmitirla a todos los que te están viendo.

"Son seis saltos diferentes los que hay en el patinaje y en todas el comienzo es distinto pero todos terminan igual: cayendo hacia atrás deslizándote con la pierna derecha o izquierda, dependiendo de con cuál te acomodes. Es muy técnico, tiene que ser muy preciso y es lo que lo hace único. Hay tantos detalles para ver, para apreciar y eso lo hace complicado", comentó la regia.

MONARCA

Mantener el estatus en el Campeonato Nacional como monarca y agenciarse la medalla de oro en el NRW Trophy celebrado en Dortmund, Alemania, le permitieron a Andrea reencontrarse con su mejor nivel y renacer después de una rotura en el ligamento en el tobillo derecho en 2022.

"Tuve una lesión el año pasado y me operaron en diciembre, y tenía la duda de si podía hacer los saltos y me faltaba esa confianza. (Mi presentación en Alemania) fue muy especial porque vengo de una lesión, que no tuve la oportunidad de competir la temporada pasada y no tenía ranking mundial, así que empecé muy tarde el año pero quería empezar bien, tener buen nivel para competir a nivel internacional. Esos fueron los objetivos, ganar el primer lugar en Alemania y después campeona nacional", dijo Montesinos.

La tricolor interviene en el diseño de sus trajes para que lleve su sello personal en cada contienda y al igual que la música lírica y contemporánea que elige, hagan la conjunción perfecta con su rutina.