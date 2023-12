´No cobraré sueldo como alcalde´: Rigo Ramos

Rigoberto Ramos Ordóñez aseguró que, de resultar electo presidente municipal de Reynosa en los comicios del 2024, no cobrará sueldo por su labor y, aún más, expresó que los actuales empleados que tengan un adecuado rendimiento laboral continuarán sin temor a ser despedidos.





PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Entrevistado por EL MAÑANA, precisó que se han hecho varios rumores y mitos en torno a su participación política, dejando en claro que promoverá una abierta participación de ciudadanas y ciudadanos con amor a Reynosa.

"Se acabarán muchos de los privilegios que hoy tienen funcionarios municipales; con nosotros en Movimiento Ciudadano no habrá camionetas de lujo blindadas ni choferes ni escoltas; quien lo desée tendrá que pagar de su sueldo. La presidencia municipal no le dará privilegios a nadie", sentenció. "Movimiento Ciudadano y nuestro dirigente nacional, Dante Delgado, nos ha pedido establecer una participación con todos los ciudadanos, incluso, apertura con aquellos que no fueron tomados en cuenta por sus partidos políticos".