Dice Ana Guevara estar respetando la ley

CIUDAD DE MÉXICO.-Ana Guevara, titular de la Conade, no está dispuesta a ceder ante el equipo de natación artística, ya que considera que esta actuando bajo la ley.

El pasado 5 de junio, el juez dictaminó que se debían reactivar las becas a las ondinas, lo cual ya se hizo (al menos lo correspondiente a este mes), sin embargo, la dirigente intenta impugnar dicha orden.

"No, no busco nada, yo cumplí. Lo único es que está impedido legalmente poderles dar la beca, entonces no están yendo al fondo. Yo cumplí, ¿qué es lo siguiente? Entonces no es un revés para la Conade, no es un golpe para mí, me dio la razón el juez de que estoy impedida legalmente.