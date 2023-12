Deportes acuáticos seguirán sin apoyos: Ana Guevara

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), habló de la situación actual de los deportistas acuáticos y comentó que seguirán sin apoyos económicos.

"Persisten con el Comité Estabilizador que sigue siendo ilegal, no hay una federación que acompañe, no hay un seguimiento al reglamento y las reglas de operación de Conade, esto ha mermado en el andamiaje de atención a los atletas", explicó la exvelocista tras la entrega del Premio Nacional de Deportes 2023.

La titular de la Conade puntualizó que para 2024 "no podemos dar recursos de ninguna índole" porque de hacerlo "abalaríamos lo ilegal, así que los gastos de preparación, campamentos, viajes, se queda por lo pronto en stand by".

Al respecto de las denuncias que han hecho los atletas señaló que a la selección mexicana de natación artística se les regresó las becas "por mandato de un juez más no por merecimiento", pero no todas las denuncias han procedido, "jueces si otorgaron el amparo (a algunos) y a otros no".

Guevara reconoció que la Federación Mexicana de Natación no es la única que enfrenta problemas legales, pero hizo hincapié que "todas las federaciones no transitan sobre la misma lógica, cada una tiene una sintonía distinta", es por esto que hay atletas de tiro con arco, por ejemplo, que sí reciben apoyo directo porque "terminaron aceptando que ellos iban a recibir el recurso y tenían que comprobarlo para poder seguir adelante", caso contrario en los deportes acuáticos.

"Se les pidió a los atletas que aboguen con su internacional y nosotros abrimos el apoyo directo, salvamos sus becas y su participación, lo que hicieron fue dar tres pasos atrás, dejaron correr las cosas, nadie abogó y lamentablemente se encuentran en esta situación", comentó Ana.

La titular de la Conade confirmó que ese fue el motivo por el que los deportistas de estas disciplinas no recibieron los estímulos por los resultados en campeonatos mundiales y por el cuál estuvieron ausentes en la entrega de los premios de los Juegos Panamericanos de Chile 2023, aunque explicó que el montó por participar y ganar medalla en la justa continental sí los recibieron "porque forman parte de la delegación y esa premisa las estableció el presidente".