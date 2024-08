´Estoy enojada´, dice Alejandra Valencia tras quedar eliminada

PARÍS, Francia.- ´Todavía estoy enojada", fueron de las primeras que expresó Alejandra Valencia al despedirse de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde volvió a escribir su nombre en la historia del deporte mexicano.

La arquera mexicana cayó 6-4 ante la coreana Lim Sihyeon en los cuartos de final de tiro con arco femenil individual, en una ronda dramática en la que el aire le perjudicó.

Seguridad y tranquilidad para soltar sus flechas fueron características que la mexicana y la asiática tuvieron en esta ronda, pero al final un descuido (8) en el último set de la sonorense le costó su eliminación.

Cuando el sonido local dijo el número la afición mexicana pausó la fiesta que tenía en la tribuna y la arquera hizo un gesto de lamento. "Me defendí bien, tiramos las dos bastante bien, la vez pasada le gané, ahora me ganó, así son las cosas", indicó la medallista de bronce por equipos femenil, metal que le había dado el hambre para buscar otro podio.

"Mi meta era eso [otra medalla], sabía que se podía hacer, pero la llave no me ayudó", reveló Valencia, quien en los octavos de final sufrió y venció en flecha de oro a la china Li Jiaman, pero en los cuartos no tuvo la misma exactitud en sus disparos. "Así es este deporte, así me tocó la llave", añadió con un suspiro, sabiendo que no cumplió todos los objetivos trazados.

Pese a su despedida de los Juegos se marcha con una idea clara, "México es potencia, somos rival a vencer, nos tienen miedo", aspecto que la hace sonreír con orgullo, porque ella ha formado parte del crecimiento de la disciplina.