Alcaraz cae ante Machac en Shanghái

Shanghai, China

La racha de 12 victorias consecutivas de Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo, fue frenada el jueves al sucumbir 7-6 (5), 7-5 ante el checo, Tomas Machac en los cuartos de final del Masters de Shanghái.

Fue apenas la tercera que Machac, 33ro del ránking, alcanzó la ronda de cuartos en un torneo de la gira y no se achicó ante el español — dueño de cuatro títulos de Grand Slam — al conseguir su segunda victoria ante un Top 5 este año n cuestión de dos horas.

"Sabía que mi nivel de juego iba a estar a tope", dijo Machac. "Con este tipo de jugadores, hay que estar en ese nivel, de lo contrario es 6-2, 6-3 (y) de vuelta a casa, no hay otra opción".

Machac se medirá contra el número uno mundial, Jannik Sinner en las semifinales.

Sinner avanzó a su quinta semifinal de un Masters 1000 esta temporada cuando el italiano barrió 6-1, 64 al ruso Daniil Medvedev, quinto del ranking. Con su victoria del jueves, el dos veces ganador de Grand Slam igualó 7-7 el historial directo con Medvedev, llevándose siete de los últimos ocho partidos.

Alcaraz, quien se consagró en el Abierto de China al vencer a Sinner en una vibrante final la semana pasada, se enteró del anuncio de Rafael Nadal acerca su retiro poco antes de saltar a la pist pero aseguró que la noticia sobre su ídolo no le afectó en su partido.

"No lo podía creer cuando lo vi", dijo Alcaraz sobre el anuncio de su compatriota. "No me afectó antes del partido, estuve muy concentrado y no pensé en la noticia de Rafa. Lo vi una hora antes, lo cual me dio tiempo para aceptarlo y olvidarlo un poco".

"Perderlo, en cierto modo, será duro, así que intentaré disfrutar lo máximo posible cuando juegue", añadió. "Jugaremos en la Copa Davis, así que aprovecharé al máximo el tiempo con él. Es una pena para el tenis y para mí".

Wuhan

Aryna Sabalenka, segunda clasificada, se recuperó de un set en contra para vencer 1-6, 6-4, 6-0 a Yulia Putintseva, mantener su récord invicto en el Abierto de Wuhan y subir a la cima del ranking de la WTA.

La victoria de la bielorrusa le permitió recuperar el primer puesto de la clasificación al desplazar a Iga Swiatek, quien renunció a la gira asiática femenina alegando motivos personales y cansancio.

Coco Gauff avanzó a los cuartos de final con una victoria por 6-4, 6-1 sobre la ucraniana Marta Kostyuk, número 17 del mundo.

Gauff quedó como la única estadounidense que sigue en el cuadro después de que la tercera clasificada Jessica Pegula y Hailey Baptiste fueron eliminadas.

La china Zheng Qinwen, campeona olímpica en París, remontó para vencer a la canadiense Leylah Fernández por 5-7, 6-3, 6-0. La italiana Jasmine Paolini, sexta clasificada, derrotó a la rusa Erika Andreeva por 6-3, 6-2.