Va Atlas femenil por otro triunfo

Atlas busca este lunes su segundo triunfo consecutivo en el inicio del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, cuando visite al León en el Estadio Nou Camp con la misión de sumar de nuevo 3 puntos en el arranque de la era de Fabiola Vargas como entrenadora.

Otro de los rostros nuevos en el Atlas es la mediocampista Sabrina Munguía, jugadora nacida en Estados Unidos pero naturalizada mexicana, enfrentará a su ex equipo el León, con el cual debutó en el Apertura 2019.

"El objetivo es ganar, fue mi casa por muchas temporadas, y siempre estará ese respeto. Jugamos contra ellas en pretemporada y pude anotar gol, y si agarro minutos este partido, ojalá que me vaya bien o mucho mejor".

"Me quiero exigir con goles, asistencias, hacer diferencia para mi equipo, ser alguien importante de este equipo. Hay buenas vibras como equipo, tenemos cualidades para llegar a Liguilla y más", comenta la jugadora del Atlas, Sabrina Munguía de cara al partido de este lunes ante el León.

Sabrina Munguía señala que poco a poco se adapta al Atlas con el cual se estrenó en la victoria sobre los Tigres, al vencer 1-0.

"Me he sentido muy bien, me han arropado, me gusta mucho la ciudad, tengo mucha familia aquí. Me encantan mis compañeras me exigen mucho que me hacen trabajar el doble, y creo que nos ha ido bien como equipo y como grupo.

"Era mi primera vez en el Estadio Jalisco y fue pesado para mí, me encantó ser parte de este grupo, nosotras lo dimos todo en 90 minutos y más, nos ayudó el triunfo, y nos unió más de lo que ya estábamos", indicó Sabrina Munguía, jugadora del Atlas.