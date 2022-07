Urge una victoria a las Chivas

El debut de Santiago Ormeño con las Chivas en Liga MX tendrá que esperar.

El delantero no será elegible hoy ante su ex equipo, el León, para ayudar al Rebaño a conseguir su primera victoria del Apertura 2022.

Esta noche en el Estadio AKRON, Chivas no puede darse el lujo de dejar ir más puntos, tras ganar en casa solo uno de 6 en juego.

Chivas recibe a La Fiera, un rival que en las últimas 5 visitas solo ha ganado en una ocasión, la más reciente donde golearon a Chivas 3-0.

Sin embargo, el resto de últimos enfrentamientos son 2 empates y 2 victorias para Chivas, una de ellas, la que evitó que León lograra el mejor récord de triunfos en la Liga MX al cortarle una racha de 12 victorias, el 27 de abril de 2019.

La escuadra dirigida por Ricardo Cadena liberó la presión de no anotar gol con el tanto de José "Tepa" González que significó el empate 1-1 contra Santos en el partido anterior.

Ante la ausencia de Ormeño, el "Tepa" volverá a tener oportunidad en la delantera rojiblanca.

Ormeño tuvo ayer su primer entrenamiento con las Chivas, y podría debutar el viernes en el partido amistoso contra la Juventus.

"No tengo otra cosa en la cabeza que no sea responder con goles, pero yo me pongo a pensar en estar bien, en estar preparado para cuando tenga la oportunidad verme bien y si logro eso, los goles van a venir solos.