´Todavía no estamos en semifinales´

El encuentro de vuelta de los cuartos de final entre América y Puebla parece de mero trámite para las Águilas, pero no así para Fernando Ortiz, técnico azulcrema.

El estratega de los azulcrema lanzó un contundente mensaje, después del 1-6 ante La Franja de su compatriota Nicolás Larcamón.

"Es una frase reiterada, pero el sábado tenemos que salir de la misma manera, no hemos logrado nada y no hemos pasado a Semifinales. Feliz de romper ese mito de no tener rodaje de futbol previo a una Liguilla y mis jugadores lo están. Es la tranquilidad que tengo", declaró el timonel argentino.