¡Las más grandes! Tigres Femenil son campeonas

Ciudad de México.- Lo ocurrido durante los últimos 20 minutos sobre el césped del estadio Universitario fue lo de menos. El espectáculo estaba en la tribuna, donde miles de gargantas provocaron una nueva erupción del Volcán.

Clímax de una noche que resultó de trámite en el campo, aunque no para la afición de Tigres, que celebró el sexto título en la historia de las Amazonas, las genuinas dueñas de la Liga MX Femenil.

Se han llevado a cabo 12 certámenes del circuito de mujeres... La mitad ha sido ganado por el conjunto felino.

El de este lunes fue conseguido en el Estadio Azteca, porque la ventaja lograda en la ida fue suficiente para sentenciar la eliminatoria ante el América.

Empate (0-0, 3-0 global) que supo muy dulce a las dirigidas por Milagros Martínez, quienes simplemente sobrellevaron los 90 minutos finales.

Las Águilas lucharon, pero su futbol fue tan pálido como el tono del uniforme que presentaron.

Katty Martínez y Alison González fallaron en la misión de formar una dupla que hiciera soñar al americanismo con otra de esas electrizantes remontadas que son parte del ADN de la institución.

Ambas carecieron de balones para inquietar a la guardameta Cecilia Santiago, cuya celebración fue de las más efusivas cuando se oficializó la nueva coronación de Tigres.

Ya no sólo se trata de una dinastía. Lo de las Amazonas es dominio absoluto. Por eso, el Volcán volvió a hacer erupción.

¿POR QUÉ NO?: MARIANA GUTIÉRREZ

En la Liga MX Femenil ven con buenos ojos implementar la instancia de Play-In en un futuro como en el varonil, aseguró Mariana Gutiérrez, directora de la categoría. Desde que se instituyó la rama en el 2017, el circuito no ha tenido alguna etapa previa a la Liguilla, como la Liga masculina sí lo ha experimentado con el Repechaje o ahora el Play-In.

"¿Por qué no? Me parece una serie muy atractiva, pero además me parece una oportunidad para que los equipos puedan competir en Fase Final, es cuestión de explotarle y que le genere valor a la Liga MX Femenil", manifestó Gutiérrez, previo a la Final de vuelta entre Tigres Femenil y América. Sin embargo, la directiva añadió que por el momento no hay una propuesta o proyecto formal para implementarlo en el Femenil.