Es Benjamín Mora nuevo DT del Atlas

PRESENTACIÓN

José Riestra, presidente de los Rojinegros presentó al estratega, quien tendrá su primera oportunidad en la Liga MX.

Benjamín Mora, procedente del futbol de Malasia, en donde dirigió al Johor Darul Ta´zim JDT en un total de 149 partidos, acumulando 102 victorias, 25 empates y 22 derrotas.

Durante su estancia en el club asiático, el nuevo DT del Atlas conquistó 9 títulos, los cuales se dividen en 4 Ligas de Malasia, 4 Supercopas y una Copa.

El cuerpo técnico que acompañará a Benjamín Mora en la banca del Atlas se compone del auxiliar técnico, Giancarlo Salazar; el preparador físico, Marcos Adrián González; el auxiliar técnico, Omar Flores y del preparador de porteros, Luis Valls.

"La necesidad de éxito, de triunfo, de salir a demostrarte a ti y a los demás es más grande que la comodidad de estar en tu país", dijo Mora a CANCHA en 2019.

"Todo en la vida es consecuencia de un trabajo y un esfuerzo que haces. Todo llega de acuerdo a cómo lo vayas generando. Me considero un creador de mi propia realidad; no me pongo límites", añadió.