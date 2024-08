Deja Tano Ortiz decisión al Tato

Monterrey, NL

Rayados regresó a Monterrey después de quedar eliminado de la Leagues Cup y su entrenador, Fernando Ortiz, prefirió no hablar de su continuidad en el equipo y le dejó la decisión al presidente deportivo, José ´Tato´ Antonio Noriega.

El "Tano", con un tono serio y visiblemente presionado, habló para los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, pero prefirió no tocar el tema de una posible salida del club.

"Lo que manifestó el presidente (Noriega) el día de ayer, voy a sostener la palabra de él. No voy a decir más nada con respecto a lo que dijo el presidente", dijo.

Ortiz, quien se mostró evasivo a la mayoría de los cuestionamientos de la prensa, contestó de manera corta las preguntas, donde mencionó contar con el apoyo de los jugadores, reiteró no sentir que fracasó en la Leagues Cup y prefirió no mandarle ningún mensaje a la afición.

- ¿Siente mucha presión?

"Estoy en una institución que exige".

- ¿Sientes el apoyo de los jugadores?

"No tengo duda, cien por cien".

- Respecto al intercambio con periodistas, ¿se arrepiente?

"Yo no le falté al respeto a nadie, al contrario, lo único que quise es que se manifiesten de una manera coherente en su pensamiento".

- Dominar un partido no garantiza ganar...

"Lo dejé bien clarito, ¿yo les dije algo incorrecto a lo que vos dijiste?".

- Pero los partidos no se ganan por decisión técnica como el box...

"Di mi punto de vista nada más".

- ¿Qué decirle a la afición que hoy está molesta y pide su salida?

"No voy a hablar con respecto a eso".

- ¿Se siente rebasado por la presión?

"No, sé dónde estoy y lo que significa estar en Monterrey".

- ¿Cómo cambiar el ambiente en el vestidor?

"A nadie le gusta perder, todos estamos dolidos de una situación que todos queríamos ganar, nosotros queríamos pasar, todos estamos desilusionados".

- ¿Se reunirá con la directiva?

"No estoy al tanto de esa situación".

- ¿Le gustaría que respetaran su contrato y seguir?

"Al día de hoy sigo siendo entrenador del Monterrey".

- ¿Siente que se le rompió el vestidor?

"Me manifesté respecto a eso, los jugadores se manifestaron respecto a eso".

- ¿Podrías decirlo para no tener confusiones, qué piensas al respecto?

"Te contesté, ¿o no te contesté?, ¿escuchaste la respuesta de Germán cuando se lo preguntaron?, está bien".

- ¿Qué opina de que la afición se manifieste con mantas que lo piden fuera?

"Es parte de. Estoy tranquilo con el apoyo que tengo del equipo y de los jugadores".

- ¿Te sientes decepcionado de parte de la afición de Rayados?

"No, tranquilo, no estoy enojado, estoy un poco con bronca de no haber pasado en una fase que teníamos que haber pasado. Seguiré trabajando, seguiré corrigiendo hasta el día que deje de ser el técnico de Monterrey".

- Dijo que no era fracaso quedar eliminado de Leagues Cup, ¿qué es entonces?

"En la palabra hay muchas cosas. Sigo sosteniendo que no intentar es un fracaso, nosotros lo intentamos siempre queremos ganar, a veces las instituciones grandes llega a pasar eso".

- ¿Pero te sientes responsable por el mal paso de Rayados en cuanto a resultados?

"Si yo no me equivoco estamos a un punto del líder con tres victorias y una derrota".

- ¿Pero en lo sucedido en la Leagues Cup?

"Queríamos ganar, estamos con bronca, dolidos por esa parte".

- Entendiendo las eliminaciones que ha tenido en la Liga, Champions, Leagues Cup

"Campeón es uno solo, nosotros lo intentamos siempre dar lo mejor y entregar lo mejor".

- La afición merece llegar a una Final, ya sea bajo tu mando o cualquier otro, la afición quiere llegar a una Final...

"No voy a responder a esa pregunta".

- ¿Desea externarle algo a la afición?

"No voy a hablar respecto a la afición, la afición tiene todo su derecho a manifestarse. Yo voy a seguir trabajando para poder responderle".