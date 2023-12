Me dolió.- Chiquete sobre salida de Pauno de Chivas

"En lo personal me dolió un poco, es un gran entrenador que siempre nos entendió. Muy agradecido con él y desearle éxito en todo lo que venga para él porque es un entrenador que se lo merece", comentó el jugador de las Chivas, Gilberto Orozco Chiquete.

"No me sorprendió, al fin y al cabo (Veljko Paunovic) tomó sus decisiones y si lo hizo así fue porque a lo mejor no veía claro, o desconozco el motivo, pero está en su decisión. (Al final del torneo) no lo veía venir, todos contábamos con que iba a seguir", agregó el zaguero rojiblanco.