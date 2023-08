Me extraña que sigan asombrándose de Nahuel.- Siboldi

MONTERREY, NL

"Es Nahuel, me extraña que siguen asombrándose cuando ya saben lo que puede llegar a hacer. No puedo decirle nada porque así es él, es su esencia, así llegó acá, así es el gran arquero que es y eso no se lo puede quitar nadie.

Es la parte de la picardía que poco nos sacan a todos de tantas reglas y justicia", manifestó.

Sobre el Clásico Regio, volvió a insistir que le hubiera gustado enfrentar a Rayados en otra instancia y declaró que son partidos que se juegan diferente.

"Es un partido importante para el equipo y nuestra gente, es un clásico que se juega en un torneo internacional, el tema es que nos toca en esta etapa, me hubiera gustado en instancias mas finales, pero nos toca en ese momento, llegando por lo méritos propios y ellos hicieron una gran labor para llegar acá. Será un lindo partido y seguimos con la idea de darle a nuestra gente la satisfacción de poder ganar esta clase de partidos", dijo el estratega uruguayo.