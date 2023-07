Estoy en el mejor momento de mi carrera.- Sergio Canales

MONTERREY, NL.-Rayados ya anunció a su refuerzo estelar, Sergio Canales, quien en sus primeras palabras como jugador albiazul, dejó claro que su fichaje se da en el mejor momento de su carrera.

El mediocampista español mencionó que la decisión de dejar al Betis no fue fácil, pero agradeció las muestras de apoyo, el cariño de la afición bética y también se mostró ilusionado por conocer a la hinchada de Rayados.

"Me siento en el mejor momento de mi carrera y voy a ir a por todas allí, deseando conocerlos y sobre todo darles las gracias por todo el apoyo que he recibido en estos días, que al final como he dicho antes, es fundamental para tomar una decisión de un cambio tan grande para nosotros, pero que estoy seguro que va a ser espectacular", dijo.

El salto de Europa a México, con el nivel que aún tiene Canales y las oportunidades que podía encontrar en el Viejo Continente, implicó un riesgo para el futbolista, sin embargo, explicó el motivo de su decisión al fichar por Rayados.

"México es un país que nos encanta, desde el primer momento nos mostraron mucho interés, mucha confianza, también es verdad que a mí lo que me gustó es que es un proyecto que quiere ganar y que quiere conseguir triunfos y al final eso es muy importante también, más allá de que el reto de una experiencia afuera es muy importante para nosotros, nos apetece mucho", mencionó.

Junto con José Antonio Noriega, presidente del Monterrey, Sergio Canales llegará el martes por la tarde a la Ciudad, para realizar exámenes físicos y médicos y posteriormente viajar a Estados Unidos para la Leagues Cup.