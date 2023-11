Debilitan al rojinegro con las venta: Sergio Bueno

GUADALAJARA, Jalisco.- Sergio Bueno cree que el fracaso del Atlas se veía venir desde que debilitaron al equipo para el Apertura 2023.

Los rojinegros vendieron a Julián Quiñones, Julio Furch y Ozziel Herrera, lo que mermó la ofensiva de los Zorros de Benjamín Mora, quien fue cesado de su cargo antes de terminar el certamen.

El Atlas no clasificó a la Liguilla y acabó en el penúltimo lugar con 17 de 51 puntos posibles.

"Son cosas que los directivos tienen que conocer más de fondo, reconocer que ellos se equivocan al debilitar un cuadro que viene dando resultados positivos y que a lo mejor dos jugadores muy importantes del bicampeonato, pues se desprendieron de ellos y no encontraron el sustituto que les diera un rendimiento esperado y que era el salto de calidad que daba el Atlas con estos dos jugadores en el ataque, dos jugadores extranjeros (Quiñones y Furch) que le daban fuerza al Atlas", dijo Bueno, quien dirigió al Atlas del Apertura 2003 al Clausura 2005.

Bueno recordó que él vivió algo similar a lo que le pasó al malayo Benjamín Mora.

Luego de clasificar a la Semifinal en el Apertura 2004, para el Clausura 2005, la directiva de Ernesto Fregoso como presidente vendió a Fernando Salazar al Pachuca y a Carlos María Morales a Tecos. Pero el golpe más fuerte lo representó la salida de su goleador Robert de Pinho, quien partió al PSV Eindhoven tras jugar sólo dos partidos del certamen.

"A mí me ocurrió justamente esa situación, pero también fue algo que de cierta forma uno como técnico permitió, uno fue cómplice de, porque cuando las cosas no te gustan te vas y me parece que nos aventuramos de más en aquella oportunidad pensando que los chavos que jugaban conmigo podían asumir un rol más protagónico, aún sin estar Fernando Salazar y Carlos María Morales.

"Lo de Robert de Pinho no estaba previsto porque se nos fue luego de la segunda jornada, y de golpe se fue nuestro goleador, y eso realmente nos mermó, porque aún cuando el equipo mostraba buenas hechuras nos hacía falta esa cuota de contundencia y calidad en la última zona que nos la daba Robert", consideró el DT.

El Atlas sigue el análisis de su reestructuración en búsqueda de un nuevo entrenador y refuerzos.