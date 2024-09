A ganar y gustar

Javier Aguirre dirigirá su segundo partido en esta tercera etapa con la Selección Mexicana y desde ya se fijó el objetivo de ganar y gustar con el Tri.

Antes de enfrentar a Canadá en Texas, el "Vasco" aseguró que el encuentro será una buena prueba para medir el nivel del combinado tricolor y seguir buscando el funcionamiento ideal.

"Son partidos de preparación y tiene uno algunas licencias como entrenador. En estos partidos necesitas ver muchas cosas, necesitas ver jugadores que no conoces de nada en el día a día, en el acercamiento personal. Ganar es importante porque te refuerza la moral y el funcionamiento colectivo.

Es prematuro y difícil esperar que haya un funcionamiento de maravilla porque son tres o cuatro entrenamientos. Es un conglomerado, ganar, jugar bien, agradar, ver jugadores, pero no es fácil", dijo en conferencia de prensa.

"Canadá es un rival más intenso que Nueva Zelanda, nos va a exigir más, nos va a cerrar más los espacios, va a presionar más alto, va a competir más en duelos individuales, son agresivos. Va a ser un buen sinodal", agregó.

El estratega nacional restó importancia a la pobre entrada vivida en las gradas del Rose Bowl de Los Ángeles durante el pasado partido entre el Tri y Nueva Zelanda.

"Esto es un proceso para el 2026. La gente en la medida en que vaya viendo a su equipo comprometido y en la medida en que se vaya sintiendo orgullosa de su equipo se irá acercando, de eso yo no tengo ninguna duda.

Agradecimiento, es el único mensaje que tengo para la afición, que siguen portando orgullosamente la camiseta, porque no es fácil pagar su entrada, no tengo más que palabras de agradecimiento, no puedo pedir nada más", señaló.