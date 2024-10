Jiménez está motivado en su regreso a la Selección Mexicana

Raúl Jiménez vive un gran momento en la Premier League con el Fulham y ahora no rehúye a la responsabilidad de devolver el gol a la Selección Mexicana, que este sábado enfrenta al Valencia.

"Siempre tengo que estar preparado para cualquier momento cuando se me necesite y se me aviente al frente, debo estar preparado para responder. Estoy con la mayor disposición de querer seguir haciendo historia en la Selección, seguir creciendo como futbolista, tengo 33 años, pero nunca se deja de aprender, responsabilidad, representar a la Selección con mucho orgullo y la satisfacción de estar aquí.

"Contento de estar en la Selección, una nueva convocatoria, agradecido con la oportunidad de volver, nunca me pasó por la cabeza algo distinto, soy una persona y un jugador que siempre quiere más, he pasado por diferentes dificultades, nunca me doy por vencido, siempre voy para adelante para seguir luchando y qué mejor motivación que un Mundial en tu casa", expresó Raúl.

Lo felicitó Guardiola

Pep Guardiola se acercó a Raúl Jiménez, al término de la victoria del Manchester City sobre el Fulham (3-2) y en la que el mexicano asistió con un taquito, como de videojuego.

"Se me acercó al final, sabemos el gran entrenador y la carrera que tiene y que ha forjado, es un halago para uno como jugador que se acerque, te diga las impresiones sobre el partido, cómo jugué, que le daba gusto que estuviera regresando al nivel y que siguiera por ese camino, eso me dijo y contento de que no solo la gente de mi club, sino de afuera, me lo externe", comentó.

Destaca virtudes de Guardado

Raúl Jiménez también repartió elogios a Andrés Guardado, quien vivirá sus últimos partidos con la Selección Mexicana como parte del homenaje que preparó la FMF.

"Un jugador con excelente trayectoria por como es, un líder, siempre se mantuvo tanto tiempo en Europa, siempre apoyando al compañero, queriendo ganar, una persona ganadora, que lo transmite y no solamente en el vestidor, sino estando fuera, estando lejos, un simple mensaje, '¿cómo estás?, ¿qué haces?, ¿cómo la llevas por allá?', son cosas que ayudan como jugador, cada vez que nos encontramos en Selección da una alegría increíble.

"Verlo en su último partido con la Selección esperando festejar con él en el campo, haciendo las cosas que más le gustan, aprenderle ese liderazgo y entrega", comentó Jiménez.