Peláez, fuera de Chivas

Lo que comenzó como la cura de los males para una de las peores crisis en el Guadalajara, fue apenas una medicina que no causó efecto.

En unos minutos más Chivas ofrecerá una conferencia de prensa en la que se haría el anuncio.

Peláez llegó a las Chivas el 15 de octubre del 2019. Su mejor torneo como director deportivo del Rebaño fue el Apertura 2020, en el que Guadalajara alcanzó las Semifinales.

Una vez disputó los cuartos de final y en tres ocasiones se quedó en el repechaje.

Ricardo Peláez prometió que a partir de su llegada a las Chivas se hablaría de títulos y liguillas; sin embargo, el director deportivo culminó su labor en el Rebaño sin cumplir dicha promesa.

"Yo hablé de títulos y solamente nos acercamos, pero no lo logramos. Dentro de esa atmósfera de haber fallado, lo que pasó no fue un fracaso... o sí lo fue, pero dentro de la atmósfera nos mantuvimos entre repechaje y Semifinal; esa es la realidad de Chivas hoy, esa es la realidad de Chivas y no debe ser, la realidad de Chivas tiene que ser pelear los títulos.

"Hoy, quien venga, tiene ese gran reto. No puede venir un director deportivo a repechajes, Semifinales y Cuartos de Final. No lo logramos, no lo logré", comentó Ricardo Peláez en la conferencia de prensa de su despedida.