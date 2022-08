Se ganan Rojinegros más respeto

Atrás quedaron los días de tristeza en los Rojinegros, hoy Bicampeones y protagonistas de la Liga MX.

"A lo mejor antes era así, pero ahora ya nos ven diferente.

"Nosotros nos preocupamos por nosotros. No puedo decir que me da gusto (el mal paso de Chivas). Ellos han trabajado así, no lo han hecho bien y tienen que arreglar sus problemas ellos, pero que me dé gusto, no. Me importa mi equipo y si ellos están abajo pues que ahí se queden", mencionó Zaldívar en el Día de Medios de los Zorros.

El "Gary" recordó que Atlas echó a las Chivas en la Liguilla anterior, por lo que los rojiblancos desean revancha.

"A lo mejor ellos traen cuentas pendientes de que quedaron fuera, pero el Clásico es diferente y ellos van a querer ganar, igual que nosotros. No es el inicio que queríamos pero ganando podemos subir.

"Venimos de ser Bicampeones y hay que defenderlo, queremos sumar. Nadie ha sido Tricampeón y no es imposible. Es difícil porque nos conocen, pero podemos buscarlo", agregó Zaldívar, quien ha disputado 459 minutos en 7 partidos, 6 como titular para Diego Cocca, en este Apertura 2022.