Marín de Chivas se considera del estilo del 'Chicharito'

GUADALAJARA, Jalisco.-El delantero de las Chivas, Ricardo Marín, considera que su estilo de juego es similar al de Javier "Chicharito" Hernández.

Marín es uno de los primeros dos refuerzos de las Chivas para el torneo Apertura 2023.

"Tengo muy buen juego aéreo, me gusta salir (del área) a asociarme para jugar con mis compañeros y he aprendido demasiado de los movimientos de Javier "Chicharito" Hernández, me tocó en su momento cuando estaba en su 'prime'. Estudié cómo se movía a las espaldas de los defensas, los movimientos para quedar libre y me considero de ese estilo", dijo Ricardo Marín en Chivas TV.

El flamante delantero de las Chivas fue el último campeón de goleo de la Liga de Expansión con el Celaya.

"Tuve la oportunidad de ver los partidos y la Liguilla la viví cómo si fuera uno más de aquí (de Chivas), por su estilo de juego y lo que más me gustó que es completamente un equipo, todos atacan y todos defienden. El futbol se ha hecho así, si no logras un trabajo así no se logra un campeonato".

"Mi trabajo espero que venga bien para que se logre el título que es lo que le falta a esta institución. Me reencontré con varios compañeros que ya conocía en Selección Nacional y me siento muy contento de estar entrenando con todos ellos", agregó Ricardo Marín.

Chivas continúa los trabajos físicos y de cancha en Querétaro, la sede de su pretemporada.