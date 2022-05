Reto del Atlas: acostumbrarse a ser campeón

¿Por qué le va al Atlas?

"Yo radicaba en Zamora, Michoacán, y de pronto, mi padre venía a Guadalajara a ver al Atlas y yo lo acompañaba, de ahí me nació el gusto. Quizá tendría unos 7 años y me llamó mucho la atención el colorido del uniforme, eso fue lo que me motivó. Me surgió más la efervescencia cuando el Zamora, el equipo de mi tierra que jugaba en la Segunda surtió de sus jugadores al Atlas, y cuando el Zamora subió a Primera varios del Atlas lo reforzaron, pero cuando se enfrentaban yo iba por el Zamora, y al desaparecer me quedé con el Atlas".

Rafa Márquez, su gran ídolo

"De los jugadores del Atlas que he conocido obviamente el que más he admirado es Rafa Márquez, quien también es de Zamora, porque para mí es el mejor futbolista de la historia en México por encima de Hugo Sánchez, y sí, él ganó 5 Pichichis porque era delantero, y Rafa como defensa ganó 2 Champions, y Hugo no. Rafa fue capitán en 5 Mundiales, y Hugo nunca pudo serlo, además de jugar en 5 Copas del Mundo, y Hugo sólo 3. También he admirado a Daniel Osorno, Andrés Guardado y ahora también al portero colombiano Camilo Vargas".

Sus compas Chivas

"Soy rojinegro de toda la vida, pero mis mejores amigos han sido de las Chivas. Cultivé una amistad con Tomás Balcázar, el abuelo del "Chicharito", nos reuníamos todos los viernes en su casa con su esposa Lucha, preparaba la taquiza, y nosotros llevábamos la botella, los hielos, los refrescos. Fui muy amigo de Don Marcelino García Paniagua, y un día estando también con Felipe Zetter en el Club Guadalajara, Francisco González Paul le dice: ´Don Marce, ¿qué hace con 2 Rojinegros?´, y dijo: ´son los únicos que pueden entrar al club´".

Si te lo explico

"El Atlas es algo muy difícil de entender o explicar, porque un equipo que tarda 70 años en ser campeón, que generaciones iban y venían en Atlas, es algo que a mí como comentarista me llama mucho la atención, porque si tú le vas a un equipo que no gana nada, lo mandas al diablo y te vas con el que gana, pero la gente del Atlas le ha sido fiel, por eso es La Fiel, y no creo que haya otra afición similar. La gente del Atlas estaba acostumbrada a jugar Finales para salvarse del descenso, y ahora se tiene que acostumbrar a ser campeón".

Coraje contra el ´Ojitos´

"Me dejó muy marcado el Atlas dirigido por Javier Novello con puros mexicanos, no tenía ningún extranjero. El otro que me gustó fue el de Ricardo La Volpe con Rafa Márquez, "Chato", Osorno, Zepeda, Pablo Lavallén, y fueron subcampeones ante Toluca, y que ganó por un truco que hizo Enrique Meza, que todo mundo decía que era un hombre muy bueno, nada que ver, era un hijo de siete, en los penales mandó a Adán Núñez para provocar a los jugadores, y sacó de desconcentración a los Rojinegros, muy al estilo de Nacho Trelles".