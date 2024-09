Ambiciones futuras de Javier Aquino con Tigres

A una semana de haber renovado su contrato con los Tigres, Javier Aquino está feliz y piensa en un par de títulos más con los felinos.

El contrato de Aquino fue renovado hasta el 31 de diciembre del 2025.

"Me siento privilegiado y afortunado, contento de la confianza brindada por el club y es motivo de alegría. Es difícil hoy en día pasar 10 años en un club, todavía tenemos hambre y ambición de ganar. Me gustaría ganar más títulos con este club y así ayudamos a crecer a la institución, falta trabajar más y estaría bien ganar un par de títulos más", expresó en conferencia de prensa.

Como referente del grupo, ¿te gustaría que se renovara también a Nahuel, Guido, Carioca y Gignac?

"Mis compañeros no necesitan que yo tenga algún comentario hacia ellos, por algo llevamos tanto tiempo jugando acá, por algo son piezas fundamentales y la edad es un número, la opinión que tenga yo para el DT no cuenta, él toma sus decisiones de rendimiento. No es de cuántos años tienes, si me preguntas a mi, yo los renovaría. Con ellos cuatro forjamos una linda historia aquí y hay más ambición por llevar al equipo más allá, yo los renovaría, son grandes jugadores para Tigres y grandes amigos", opinó.

Se le cuestionó al carrilero felino el porqué a los Tigres se les están complicando los rivales y el hacer goles, pues en los últimos 3 juegos del Apertura 2024, sólo han anotado en dos ocasiones.

"Hay equipos que juegan diferente contra nosotros, también habla un poco del juego nuestro, que hace complicado abrir a los rivales, al final tratamos de asimilarlo así. El tema de la contundencia hay que mejorar, tenemos poderío enfrente y trataremos de seguir sumando goles. Mantener balance para cerrar de la mejor forma, tranquilo con el trabajo realizado y sabemos que tenemos que mejorar", explicó.





SOBRE LA REGLA DE MENORES

"Hoy influye mucho que el futbol mexicano cortara esas vías que han dejado de producir jóvenes y debe haber un cambio en general desde arriba y no poner una regla y a los DT's colocarlos y obligarlos a meter jóvenes sino a ver por los propios intereses del futbol mexicano.

"Sacar más jugadores para Europa, poner ascenso y descenso y también falta por parte de los jóvenes. Hoy en día el joven se desespera muy rápido, quiere todo a la vuelta de la esquina juega 3 partidos o 4 juegos y ya quiere estar en Primera. Me tocó jugar en Segunda y ganarme un lugar y llegar mejor preparado, hoy en día los chicos juegan en Sub 20 y después quieren venir a Primera lo más rápido posible cuando realmente los procesos anteriores eran más difíciles".

Este viernes, los Tigres reciben a León en juego de la Fecha 10 de la Liga MX.