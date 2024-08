Los 7 momentos más polémicos de Javier Aguirre

Javier Aguirre será presentado hoy como técnico de la Selección Mexicana en lo que resta del proceso al Mundial del 2026 y como el encargado de ceder la estafeta a Rafael Márquez rumbo a 2030.

El "Vasco" asumirá el cargo por tercera vez en su trayectoria (2001-02 y 2009-10), otra vez para rescatar a un equipo en crisis, pero con los aprendizajes del pasado dados los múltiples episodios que han marcado su paso por el Tricolor.

EL FICHAJE CON OSASUNA

Mientras Javier Aguirre negaba cualquier acuerdo con el Osasuna previo a su participación con la Selección Mexicana en el Mundial de Corea-Japón 2002, el presidente del club navarro, Francisco Izco, le metió un autogol al "Vasco".

"Aseguraba el acuerdo con Aguirre antes de ser presidente y lo aseguro ahora", dijo el 28 de mayo, casi una semana antes del debut del Tricolor en aquella Copa del Mundo.

"Os lo he dicho muchas veces y no te puedo decir más que lo que he dicho muchas veces, pero poneos en la piel de él, que está trabajando y no puede trabajar porque en vez de preguntarle por su selección le preguntan de inmediato por Osasuna".

En esta ocasión, Aguirre también negó que le interesara regresar al timón de la Selección Mexicana.





LOS CAMBIOS ANTE ESTADOS UNIDOS

A Javier Aguirre se le alabó por la Fase de Grupos que rayó en la perfección contra grandes rivales como Croacia, Ecuador e Italia. México sumó 7 puntos y en Octavos de Final chocaría contra el habitual cliente, Estados Unidos, pero la tarde del 17 de junio en Jeonju el guion resultó inesperado.

Los estadounidenses se adelantaron en el marcador tras el gol de Brian McBride al 8', por lo que sobre la marcha el "Vasco" hizo una modificación inexplicable al meter al veterano Luis Hernández por Ramón Morales, de mejor momento futbolístico, apenas al 28'.

"Hay dos momentos que me marcaron para mal, fracaso, los dos Mundiales, uno de ellos el de 2002, el partido contra Estados Unidos, yo me equivoco, hago otro parado táctico sobre la marcha, sin haberlo entrenado, y es un error gravísimo, mi error fue no tener un plan B, lo asumo, lo dije en su momento, ese partido lo perdimos y nunca más me volvió a pasar, siempre tengo plan B, C y D", expresó.





LA PATADA A RICARDO PHILLIPS

Una escena inédita ocurrió en la Copa Oro 2009. Javier Aguirre se contagió de la presión que rodeaba al equipo mexicano, una vez más urgido de un cierre perfecto de Eliminatoria para clasificar al Mundial. Esa desesperación apresó al "Vasco", quien pateó al jugador panameño Ricardo Phillips en el partido frente a Panamá en la Fase de Grupos, y como el canalero respondió ambos fueron expulsados.

La Concacaf suspendió tres partidos al DT del Tri.

"Me estoy enterando. Me parece justo el castigo ante la magnitud del evento y lo voy a cumplir, lo voy a cumplir porque me equivoqué y ante los errores hay que pagar algo, ¿no? Son tres partidos y ya está, es lo más que puedo decir, es un castigo, es justo y no hay más que pensar. Habrá que cumplir este castigo y no volver a cometer ese tipo de errores", comentó en aquella ocasión.

LA EXCLUSIÓN DE JONATHAN

El reconocido escritor Juan Villoro, durante un foro celebrado en las instalaciones del periódico Reforma en 2018, explicaba el error de Javier Aguirre al cortar a Jonathan dos Santos de la convocatoria para el Mundial del 2010.

"El hecho de haberse llevado a un grupo en el que sólo iba a sobrar un jugador, se los llevó a la gira a Europa y eso es un despropósito monumental.

"Imaginen ustedes la soledad de un muchacho que es el único que va a ser rechazado de la Selección, ese avión de regreso en total soledad, a mí me parece gravísimo, pero además ¿a quién es al que saca de la Selección?, a Jonathan dos Santos, al único que tiene un hermano dentro del equipo, con lo cual el hermano se queda tristísimo, entonces destruyes a dos hermanos en una sola decisión", comentó.

Aguirre prefirió apostar por un experimentado como Adolfo Bautista que por el prometedor Jonathan.

SENTAR A OCHOA POR EL 'CONEJO'

Guillermo Ochoa se perfilaba como titular en el Mundial de Sudáfrica 2010 y jugó gran parte de los partidos previos, pero el día del debut contra Sudáfrica el guardián del arco fue el veteranazo Óscar Pérez, hombre de toda la confianza de Javier Aguirre y quien ya había jugado una Copa del Mundo (2002) bajo las órdenes del "Vasco".

Incluso Mario Carrillo, entonces auxiliar técnico del "Vasco", intercedió por Memo.

"Le rogué a Javier Aguirre de que jugara él de titular en Sudáfrica, le metía cartas por debajo de la puerta, le recordaba que se acordara de Ochoa, que Ochoa esto y lo otro, conmigo fue campeón. Javier agarró y se pasó todo eso, y puso a Óscar Pérez, cuestión de gustos", reveló en ESPN el ahora analista de dicha cadena.





LA PREVIA CONTRA ARGENTINA

Javier Aguirre parecía derrotado previo al choque entre México y Argentina en los Octavos de Final de la Copa del Mundo del 2010.

Acudió cabizbajo a la conferencia de prensa de cara al partido, cubriéndose gran parte del rostro con una gorra. Apenas el martes, en una entrevista con la FMF, tocó nuevamente el tema.

"En 2010, otra cosa que se me atribuye mucho previo a Argentina, una rueda de prensa con una gorra mirando hacia abajo, son las dos imágenes que se recuerdan mías, negativas, con razón, yo nunca más di una rueda de prensa no mirando a los ojos a nadie, ni con la cabeza gacha ni enojado, nunca más.

"Enojado puedo estar conmigo mismo, pero no con la gente, y yo ese día estaba enojado con la gente, nos daban por muertos porque Argentina, no sé qué, '¿a qué carajos salgo a la rueda de prensa?', no quería salir, tuve que salir por reglamento, mi desacierto fue por una gorra, contestar con monosílabos y esa fue mi condena, aparte de que perdimos", expresó.

LA ALINEACIÓN DEL 'BOFO'

Una de las mayores críticas en aquel partido contra Argentina fue la sorpresiva alineación de Adolfo Bautista, uno de los mejores jugadores en años anteriores, pero quien ya durante el torneo estaba muy lejos de un buen ritmo futbolístico.

El "Bofo" jugó el primer tiempo. Hubo múltiples críticas en redes y hacia la decisión del "Vasco", a quien también le recordaban sus desatinados cambios en 2002 contra Estados Unidos. En realidad, el futbolista no pesó como se esperaba y México se fue al descanso con un 2-0 en contra que habría de marcar el funesto desenlace del timonel en su segunda etapa en el Tricolor.