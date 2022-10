Recibe Gignac Balón de Oro en el Uni

En el marco del partido de ida de los Cuartos de Final ante Pachuca, el presidente de la Liga, Mikel Arriola, le entregó personalmente el reconocimiento al francés en la cancha del Estadio Universitario.

La gala del Balón de Oro fue en junio, en una ceremonia celebrada en Los Ángeles, y Gignac no pudo viajar debido a posibles repercusiones en Estados Unidos al no estar vacunado, misma razón por la que no ha disputó el Juego de Estrellas, ni ha acudido a amistosos con los felinos en Texas.

LOS NÚMEROS DE GIGNAC EN EL AÑO

Partidos: 32

Goles: 15

Asistencias: 4

Campeón de goleo en el Clausura 2022 (11 anotaciones)

Gignac fue el campeón goleador del Clausura 2022, con 11 anotaciones, lo que valió ser nominado junto a Julio Furch, pieza vital en el bicampeonato de Atlas, para el Balón de Oro.

Éste fue la sexta distinción que el francés ha recibido de parte de la Liga en su estancia en México, pues en 2016, ganó los de Mejor Delantero, Goleador de la Temporada y Mejor Jugador y en 2019, recibió los de Mejor Delantero y Goleador de la Temporada.