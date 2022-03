Reaparecerá Alexis Vega en el Clásico Nacional

En el Clausura 2022, Vega ha marcado cuatro goles y ha dado una asistencia en 7 juegos.

El Rebaño es noveno lugar con 11 puntos y las Águilas están en el sótano, con 6 puntos de 27 posibles.

"Lo ves raro porque (América) siempre está peleando los primeros lugares, pero eso no quita que sea un equipo peligroso, que tiene jugadores de mucha calidad. Tarde o temprano van a sacar resultados, es parte del futbol, a veces tocan buenos momentos, a veces malos. Ellos siempre trabajaban y siempre están en los primeros lugares. Tomarlo con mucha responsabilidad, es un equipo importante y nosotros sabemos lo que tenemos, estamos jugando súper bien al futbol y seguir por ese mismo camino que es el que nos está dando los resultados", comentó Vega a TV Azteca.

El "10" de las Chivas mantiene pláticas con la directiva para una renovación. Su contrato vence en diciembre de 2022.

"Que estén tranquilos (los aficionados), de mí yo creo que siempre he dado lo mejor, he portado los colores como se debe, es una institución que se lo merece. Hemos estado hablando en el tema de mi renovación, de mi parte estoy poniendo todo para que se pueda concretar, pero bueno, al final uno puede querer todo y a veces no se llega a un acuerdo. Estoy tratando de cerrarlo lo antes posible y poder darle muchas alegrías a la afición", agregó Alexis.