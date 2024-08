Raúl Jiménez se apunta para regresar a la Selección

Raúl Jiménez desea regresar a la Selección Mexicana tras ser excluido de la Copa América, justo cuando se perfila la primera convocatoria de Javier Aguirre y en la que el técnico apostaría nuevamente por futbolistas experimentados.

"Estoy abierto, estoy con ganas de estar ahí, regresar y aportar mi granito de arena con lo que yo puedo.

"Estuve ahí al pendiente de todos los partidos, de los amistosos, la Copa América, apoyando desde afuera como me tocaba en ese momento, disfrutando las vacaciones que hace 15 años no tenía, tan largas por lo menos, fue algo difícil, duro, el ver a la Selección que no se pasó de la Fase de Grupos, pero sabemos que hay jugadores importantes con los que se puede salir adelante y se puede salir de este bache", dijo a Fox Sports luego de la derrota 1-0 del Fulham contra el Manchester United.

Raúl fue uno de los jugadores sacrificados por Jaime Lozano de cara a la Copa América, en aras del recambio generacional.

Se proyecta que el "Vasco" Aguirre publique en la última semana de agosto la convocatoria para los partidos contra Nueva Zelanda y Canadá, el 7 y 10 de septiembre, respectivamente.

El futbolista entró al 78' y tuvo 16 minutos de actividad (contando el tiempo de reposición) en Old Trafford, en el arranque de la Premier League 2024-25.

"Un golpe duro perder en los últimos minutos, sabíamos que iba a ser un partido complicado, difícil, no es fácil jugar en Old Trafford y competir como lo hicimos durante los 90 minutos, al final no es el resultado que queríamos, pero vamos a seguir trabajando para que esto mejore", comentó.

El delantero se siente respaldado por el técnico portugués Marco Silva.

"Tener una buena participación con el equipo, ayudar en lo que me toca, en lo que más pueda y tener la mente puesta en que debemos hacer las cosas mejor para alcanzar tal vez una posición alta en la tabla.

"Desde que llegué a Fulham me lo transmitió y bueno, es algo que un jugador siempre está buscando, al final tengo este año y tal vez la opción de un año más, entonces estoy contento y voy a pelear por seguir jugando aquí", expresó.