Ve Mohamed prueba de carácter en Pumas

"Trabajamos bien, hicimos buen semana, todo ha sido aprendizaje, muy buena semana, conscientes de que no hicimos un buen partido, tenemos todo para mejorar, dependemos de nosotros para clasificar, el equipo está con muchas ganas de jugar el partido, hay mucha energía positiva.

"Venimos a jugar hasta el último partido, nos preparamos para eso. Después, estamos preparados para competir en México, física y mentalmente preparados para cualquier tipo de resultado, todo esto nos va a forjar el carácter para ver de qué estamos hechos", expresó en videoconferencia.

Lo increíble es que en una competencia donde siempre hay un ganador, a Pumas le baste un empate para clasificar a Dieciseisavos de Final.

De igualar, los auriazules tendrán dos puntos y sin diferencia de goles, por lo que quedarían arriba del Montreal que suma dos unidades y -1.

"Igual si ganamos también o si perdíamos por dos goles quedábamos fuera, dependemos de nosotros, tenemos que ganar o empatar y ganar en penales para pasar a la siguiente fase, por ahí sin perder ningún partido y el otro equipo haciendo más puntos quedamos fuera, presión no hay, es una situación como el miedo que se generan las personas en la cabeza.

"Para llegar al éxito seguramente vamos a recibir unos cachetazos en el camino, esperemos que no, ahí va a estar la magia para saber recuperarnos", comentó.

Pumas perdió en penales en su debut contra Montreal, pero Mohamed nada puede advertir de cómo preparar dicha instancia porque mucho depende de lo ocurrido en el juego.

"Primero pasa por lo psicológico, aquí en el entrenamiento patean todos muy bien, después a la hora de la presión es otra cosa, no es fácil, tampoco todos se sienten igual, hay algunos cansados, acalambrados, hay que esperar el momento.

"Nunca sentí presión en toda mi carrera, en ningún lado, disfruto mucho lo que hago, lo único que queda es trabajar, sacar un buen resultado e ir mejorando el funcionamiento, en este torneo dependemos para clasificar y en el torneo mexicano estamos entre los cuatro primeros, no me imagino cómo será cuando estemos abajo, si hay críticas o no", dijo el "Turco".

ES A MATAR O MORIR

En la víspera del juego contra DC United, el capitán auriazul Adrián Aldrete advirtió que están conscientes de que no pueden guardarse nada en un partido a matar o morir en la Leagues Cup.

"El equipo es consciente de lo que dejó de hacer, tuvimos una muy buena semana de trabajo donde tratamos de corregir errores, potencializar cosas que hemos hecho bien y que dejamos en ese partido, el equipo quiere revancha con nosotros mismos, está simplemente enfocado en sacar un triunfo.

"Es una responsabilidad bastante grande el ser capitán de un equipo tan grande como es Pumas, en el grupo contagiarnos de esta situación, que es un partido a matar o morir, tenemos que salir así, sin reservarnos nada", comentó Aldrete.