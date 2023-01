Profe Cruz aprueba a Ambriz, cuestiona a Bielsa

PRINCIPAL CANDIDATO

Su principal candidato es Ignacio Ambriz, a quien considera que los dirigentes tienen como última opción.

"Ambriz, para mí es otro de los técnicos que tiene también todas las credenciales, ha sido mucho tiempo auxiliar del 'Vasco' (Javier) Aguirre, ha estado en el Mundial como jugador y como auxiliar. Ha salido campeón del futbol mexicano, o sea, no puede uno pretender que Ignacio Ambríz no tiene las credenciales ni la capacidad para asumir un cargo".

"De repente sí veo con cierta preocupación que nos descalifiquemos, nos descalificamos los mexicanos de los unos a los otros de manera muy ligera, muy rápida, muy pronta y entonces pensamos que el mexicano no tiene la capacidad y el extranjero sí, y la verdad no es así.

Hay mexicanos con mucha capacidad, hay extranjeros con mucha capacidad y también los hay que no la tienen. Para mí Nacho es otra de las opciones que realmente se tienen que considerar", señaló José Guadalupe Cruz, quien fue invitado a la presentación de la Copa Jalisco en el Estadio Jalisco.

El 'Profe'Cruz, quien ha dirigido a equipos como Atlante, Rayados, Morelia, Jaguares, Puebla, y Atlas, entre otros, no quisiera que en el caso de Ignacio Ambriz se maneje racismo.

"Ojalá que no, quiero pensar que no, la verdad. Porque sería bastante lamentable que un país como México que no somos primer mundo estemos hablando de racismo.

Yo puedo entender del primer mundo a lo mejor está esto de las razas arias y eso puede ser, pero que en México existiera una decisión o una línea en ese sentido sería no solo lamentable, sino muy preocupante. Vuelvo a insistir:

Nacho quizás no tenga el perfil de otros entrenadores carismáticos, no llama tanto los reflectores. No es escandaloso, no es polémico, no es mediático, pero es un tipo con capacidad probada.

Es serio, con perfil bajo y a veces pareciera ser que para un cargo de Selección Nacional, eso no es lo más aconsejable, sin embargo para mí no se trata de perfiles o de apellidos o de color de piel, se trata de capacidad y de conocimientos", comentó.

José Guadalupe Cruz cuestionó el hecho de que Marcelo Bielsa sea opción luego de que la Selección no logró avanzar de la fase de grupos en el Mundial de Corea-Japón 2002, y con Chile sólo clasificó a Octavos de Final.

"No puedes encontrar un técnico al que le fue bien en todos los proyectos, que donde estuvo fue exitoso. Hoy se habla de otro nombre por ahí, que ya ha sido antes mundialista (con Argentina y Chile) dirigiendo a una Selección importante y que no pasó absolutamente nada y hoy es un candidato muy fuerte de un grupo, entonces tú dices, ¿en eso nos vamos a basar? Pues no tendría muchas posibilidades a mi entender, y sin embargo es uno de los más fuertes", indicó.