´Ponchito´, a quirófano; sufre reynosense lesión de menisco

A través de un comunicado, el Monterrey informó del procedimiento que le practicarán a su jugador, quien se perdió el partido de vuelta de la Semifinal ante Tigres.

"El Club de Futbol Monterrey Rayados informa que, luego de realizarle estudios de imagen y una valoración con especialistas de rodilla, el jugador Alfonso González será sometido a una artroscopia por una lesión de menisco en la rodilla izquierda", dice el comunicado.

"Ponchito" jugó el partido de ida de la serie ante Tigres, pero salió de cambio por la molestia en la rodilla.

¿Cuánto tiempo estará fuera?

Aún no se sabe el tiempo de recuperación del jugador tamaulipeco.

"Tras la cirugía, la cual se realizará este miércoles 24 de mayo, daremos a conocer el tiempo estimado de recuperación", se añade en el comunicado.

González era el jugador más activo de los últimos dos años en el club, ya que no paró de jugar del 1 de mayo 2021 y hasta el 10 de mayo del 2023, lapso en el que acumuló 104 partidos consecutivos de Liga MX.

En el Clausura 2023 jugó los 17 partidos de fase regular, 16 como titular, anotando seis goles.

En Liguilla jugó dos partidos, la ida de Cuartos de Final ante Santos y la de Semifinales ante Tigres.

DESAPARECEN LOS RAYA2 DE LA LIGA DE EXPANSIÓN MX

La filial del Monterrey en la Liga de Expansión MX, Raya2, ha terminado su ciclo, anunció el club. Al darse a conocer la desaparición de la categoría Sub 20 para crear la Sub 23 y fusionarla con la nueva categoría Expansión Sub 23, el club decidió dar por terminado el proyecto de Raya2, que duró dos años.

Así lo informó el club a través de un comunicado en redes sociales, informando que se incorporarán al nuevo proyecto como Sub 23 y seguir con la formación de sus jugadores de fuerzas básicas.