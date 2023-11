Un nuevo formato: Play- In de la Liga Mx

Monterrey, N.L.- La Liga MX inició la cuenta regresiva para estrenar el nuevo formato de fase previa a Liguilla.

Atlético de San Luis, León, Santos y Mazatlán disputarán la etapa del Play-In, el cual sustituye al viejo sistema de Repechaje disputado hasta el pasado torneo Clausura 2023.

De los cuatro equipos clasificados a esta instancia, sólo dos avanzarán para completar los ocho invitados a la Liguilla.

Sin embargo, la particularidad en este sistema es que San Luis y la "Fiera" tendrán hasta dos oportunidades para clasificarse, mientras que laguneros y "Cañoneros" deberán disputar dos juegos para poder acceder a la "fiesta".

Los encuentros son a partido único.





¿Cómo se juega el Play-In?

La fase comienza a jugarse el próximo 22 ó 23 de noviembre.

San Luis, séptimo clasificado, recibirá a León, octavo sembrado, en un juego denominado como "Serie A".

El ganador de este partido, avanzará directo a Liguilla y enfrentará a Rayados porque ocupará automáticamente el séptimo puesto sin haber importado su posición original al término de la Jornada 17, de acuerdo al reglamento.

El perdedor de Serie A enfrentará como local al vencedor del cotejo entre Santos y Mazatlán, denominado "Serie B", quienes accedieron en noveno y décimo lugar, respectivamente.

Este último duelo, programado para el fin de semana del 25 y 26 de noviembre, definirá al octavo último clasificado a la Liguilla y que se medirá al América en Cuartos de Final.

Cabe señalar que la Liga MX aún no ha determinado ni fechas u horarios exactos.

Los Cuartos de Final están contemplados para arrancar el miércoles 29 o viernes 30 de noviembre.





EN LA LIGA EXPANSIÓN MX DEFINIDAS LAS LLAVES DE CUARTOS

Este domingo se definieron todos los cruces que habrá en los Cuartos de Final del Apertura 2023 en la LIGA Expansión MX, que se jugarán a Ida y Vuelta, a partir de esta semana. Así jugarán: Cancún FC vs Venados; Leones Negros vs Atlético Morelia; Atlante vs Cimarrones; Mineros vs Tepatitlán FC.

Las llaves se dan de acuerdo a la ubicación de la tabla general y a los resultados del Play In; también hay que aclarar que, de acuerdo al Reglamento de Competencia, en caso de empate en esta instancia, accederá a las Semifinales el mejor ubicado en la tabla general.