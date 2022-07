Dice 'Piojo' que vestidor de Tigres está 'extraordinario'

"Son circunstancias que atacamos todos como equipo, son equivocaciones individuales y trataremos de que no vuelvan a pasar, hay un reglamento interno, hablamos todos juntos con la directiva para borrar estas circunstancias, tratamos que sean las menores posibles para que no peguen al grupo, pegan más afuera que internamente, pero lo asentamos con todos", explicó Herrera.

Soteldo no acudió el jueves a la práctica del equipo, aunque por la tarde reapareció en las redes sociales, como DJ, en el marco del festejo por su cumpleaños 25.

Otro elemento que dio de qué hablar en la semana fue el colombiano Luis Quiñones, quien no viajó con el plantel a San Antonio para un encuentro amistoso ante Santos, argumentando un aumento salarial.

"No sé a quién se le ocurre decir que una situación de un jugador haga que el vestidor esté mal" Miguel Herrera

"No sé a quién se le ocurre decir que una situación de un jugador haga que el vestidor esté mal, el vestidor desde que llegué es extraordinario, mejor que nunca está el vestidor, por la ocasión de una persona no se puede catalogar a 25 jugadores; la persona tuvo una mala decisión, pero el grupo está perfecto", mencionó Herrera.

ASÍ PARARÁ TIGRES ANTE CRUZ AZUL

Miguel Ortega

Javier Aquino

Igor Lichnovsky

Diego Reyes

Jesús Angulo

Guido Pizarro

Juan Pablo Vigón

Raymundo Fulgencio

Sebastián Córdova

Florian Córdova

André-pierre Gignac



NO SE DESESPERAN POR REFUERZOS

Pese a que aún hay un par de huecos por llenar en el cuadro, Herrera mantiene la calma y confía en el plantel que tiene para este inicio de torneo.

"Tenemos un plantel vasto, han salido dos jugadores, salió también Purata de los que normalmente entraban de cambio, pero el plantel vasto nos da por no desesperarnos, esperemos en esta semana darles noticias de la gente que estamos buscando", expresó Herrera.

Aún así, ante los rumores que decían de un posible sondeo del club por el lateral brasileño Dani Alves, el "Piojo" negó el interés y señaló que la última plaza de "No Formado en México" la usarán en un atacante.

"Trato de rejuvenecer al plantel, quién no quisiera tener a Dani Alves, pero tener a un jugador de esa edad es más por el nombre, yo quiero al Dani que jugaba con Pep Guardiola, hoy con la edad que tiene es un bombazo más de nombre que el tiempo que nos puede ayudar. La opción es buscar un centro delantero por si André no llegara a estar esté un tipo ahí, la idea es esa y no la sacaremos, la idea es buscar un 9", detalló Herrera.