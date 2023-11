Rafael Márquez se perfila como sustituto de Xavi en Barcelona

El FC Barcelona vive en la actualidad una de las crisis de resultados más importantes bajo las órdenes de Xavi Hernández, el equipo blaugrana que actualmente es tercero en la Liga de España y comprometió su avance en la Champions League, preocupa seriamente a sus directivos.

PLAN B

Hombres que estarían ya analizando la continuidad del histórico jugador español al frente del equipo e incluso ya tendrían a su sustituto para el banquillo en caso de un fracaso en las próximas semanas.

De acuerdo con información del comunicador José Álvarez, del programa del "Chiringuito", el hombre que llegaría en sustitución de Xavi sería Rafael Márquez.

El mexicano, que actualmente dirige al Barcelona Atlétic con extraordinarios resultado, sería el candidato ideal de Joan Laporta por su identidad con la institución.

"Un entrenador que llegaría el próximo junio en el final de temporada, si Xavi lo hace muy mal, al no alcanzar los Cuartos de Final de la Champions League y no defender el título de Liga, sería un técnico que tiene encantado la directiva culé, es un técnico que ya está en casa y sobre todo no supondría un coste económico muy elevado y que es Rafael Márquez", comentó.