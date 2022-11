Paunovic le abre las puertas de Chivas a "Chicharito"

El técnico de las Chivas, Veljko Paunovic, le deja las puertas abiertas a Javier "Chicharito" Hernández para volver a vestirse de rojiblanco.

Paunovic dirigió en la MLS, donde actualmente el "Chicharito" Hernández milita con Los Ángeles Galaxy.

"No hay ninguna duda de que es un magnífico jugador, que tiene legado aquí y por lo que a mí me concierne, tiene todas las puertas abiertas cuando esté listo para regresar, pero por otro lado, nosotros ahora tenemos que saber que no está", dijo Veljko Paunovic a TV Azteca.