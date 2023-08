Reyes y Ozziel son baja para el Clásico de Leagues Cup

MONTERREY, NL

El técnico Robert Dante Siboldi informó que no contará con los dos jugadores mexicanos para el duelo ante Rayados.

"Diego Reyes salió el otro día contra San José y tenemos la (baja) de Ozziel Herrera, que le hicimos un examen y lamentablemente salió un tema muscular", informó durante la conferencia de prensa previa al duelo ante Monterrey.

El técnico tampoco aclaró la lesión que padece el defensor central.

En el caso de Herrera, el jugador no se había entrenado al parejo porque salió con un golpe de un interescuadras realizado el sábado en Vancouver ante un equipo universitario.

Siboldi manifestó que las bajas lo obliga a dosificar cargas de trabajo y destacó que existe mínimo tiempo entre un partido y otro para recuperarse.

"No es fácil, pero la realidad es que nos está costando la sumatoria de los partidos y la sumatoria de los tiempos, muchos muchachos están resintiendo el tema del piso duro, sí se va sintiendo y acumulando, por eso es un plantel de 27 jugadores, el que está recuperado jugará y el que no, lo tenemos que recuperar para el siguiente partido. No es fácil, estamos tratando de dosificarlos, ya tenemos dos bajas dentro del equipo y no es fácil llevar eso".

AUXILIAR TÉCNICO TAMBIÉN ES BAJA

Miguel de Jesús Fuentes, auxiliar técnico de Tigres, regresó este lunes a la Ciudad y no podrá este presente en el Clásico Regio 132 de Leagues Cup.

El Club Tigres informó a través de redes sociales que el segundo entrenador de Siboldi tuvo que dejar la concentración debido a un problema de salud.

"Miguel tuvo un problema que lo viene suscitando y molestando; se sacó de raí,z se tuvo que regresar a Monterrey, se tiene todo programado y planeado que en esta instancia él tenía que hacer esa parte, es un tema de salud", explicó Siboldi, sin especificar lo que padece.