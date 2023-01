No sé si Herrera sea el perfil ideal.- Oribe Peralta

Oribe Peralta, quien también fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, solicitó mayor transparencia en la exposición y planteamiento del proyecto de la Selección Mexicana.

"Me gustaría que dijeran cuál es el proyecto, que sean más derechos y que no dependa de un sólo entrenador, sino de la Federación en sí, me parece que es más congruente eso, más ahora que ya se clasificó a un Mundial y se puede alcanzar un proyecto de 8 años y que beneficie a la Selección.

"Es el momento para corregir muchas cosas que se hacen bien y muchas otras que no se están haciendo bien. Es algo que se tiene que hacer, hoy en México queremos que todo ocurra de la noche a la mañana y las cosas no son así, se van haciendo cimientos para bases sólidos y tener buenos proyectos", manifestó Oribe Peralta.

Oribe Peralta dio su punto de vista sobre el reciente fracaso de México en el Mundial de Qatar 2022.

"Yo creo que fue algo que se venía arrastrando, donde siempre se ha priorizado el negocio por encima del éxito deportivo", expresó Oribe Peralta.