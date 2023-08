¡A defender el orgullo!

El final de la polémica Leagues Cup está cerca y sólo dos equipos mexicanos quedan en pie: Rayados y Querétaro. Cada uno en distintas llaves son los encargados de poner la bandera tricolor en lo alto y defender el orgullo de la Liga MX ante la Major League Soccer (MLS).

Después de un triunfo agónico en el Clásico Regio, el Monterrey se enfrentará al LAFC del mexicano Carlos Vela, quienes han disputado la mitad de los partidos que jugó Rayados y, desde luego, no se ha movido de Los Ángeles. Por ahora, el equipo dirigido por Fernando Ortiz es el único en ganar todos los partidos sin necesidad de disputar una tanda de penaltis en la Leagues Cup.

Por el otro lado, los Gallos Blancos de Querétaro son la gran sorpresa del torneo. Fernando Tapia fue el héroe en la tanda de penaltis contra New England Revolution y ahora el conjunto de Mauro Gerk sueña con meterse a semifinales. Primero deberá enfrentarse al Philadelphia Union, uno de los equipos más fuertes de toda la MLS y uno de los candidatos a llevarse el título esta temporada.

Para fortuna de todos los aficionados de ambos equipos y de los neutrales que van a apoyar a los equipos mexicanos, los partidos serán transmitidos por televisión abierta.

ANTES DE LO CONTEMPLADO

SE ADELANTA EL REINICIO DEL APERTURA 2023

En la Leagues Cup sólo quedan Rayados y Querétaro con vida por parte de la Liga MX. Esto mismo ha provocado que el A2023 se reanude antes de lo que se tenía contemplado, por lo tanto, ya hay fechas y horarios para los encuentros a jugarse de las jornadas 4 y 5. Claro es que los duelos del Monterrey y los Gallos Blancos estarán pendientes, pues en los próximos días disputarán sus respectivos partidos de cuartos de final de la ya mencionada competencia, en la que también participan clubes de la MLS.

Así se jugará la Fecha 4

— Viernes 18 de agosto: León vs Mazatlán (19:06 hrs), Pumas vs Toluca (21:00 hrs), Puebla vs San Luis (21:06 hrs) y FC Juárez vs Chivas (21:10 hrs)

— Domingo 20 de agosto: Cruz Azul vs Santos (17:00 hrs), Atlas vs América (19:00 hrs) y Necaxa vs Tigres (21:00 hrs)

— Pendientes: Monterrey vs Xolos y Querétaro vs Pachuca

Así se jugará la Fecha 5

— Martes 22 de agosto: Chivas vs Xolos (19:00 hrs), Mazatlán Fc vs Puebla (19:00 hrs), FC Juárez vs Pumas (21:06 hrs)

— Miércoles 23 de agosto: América vs Necaxa (19:00 hrs), Pachuca vs Cruz Azul (19:06 hrs), San Luis vs León (21:00 hrs)

— Miércoles 30 de agosto: Tigres vs Santos (21:00 hrs)

— Pendientes: Querétaro vs Atlas y Toluca vs Monterrey