No ve Cortizo fracaso Rayado en Leagues Cup

Monterrey, N.L.

Para el volante de Rayados, Jordi Cortizo, la actuación del Monterrey en la Leagues Cup no fue un fracaso, sino un aprendizaje.

Al regreso del equipo la madrugada de este domingo, tras caer 3-0 ante Philadelphia Union en el partido por el tercer lugar, Cortizo aseguró que, torneo en el que Rayados participe, debe ser campeón, aunque aún así no cree que hayan fracasado en la Leagues Cup.

"Yo creo que en esta institución obligado estás siempre en cualquier torneo en el que esté. Nosotros sabemos lo que la afición quiere, lo que la directiva nos exige, los refuerzos que traen de calidad, el plantel; todo lo que implica Monterrey, implica títulos, entonces yo creo que el torneo en el que participemos pensamos en campeonar sí o sí", expresó Cortizo.

¿Con esos objetivos del club, entonces el no ser campeón fue un fracaso?

"No, no considero que fue un fracaso, considero que fue un aprendizaje muy importante; considero que hay muchas cosas que mejorar en la forma en que se maneja también este torneo, al final de cuentas es una edición nueva y también me gustaría, como a todos, jugar acá (México), pero también mejor organización allá, mejores arbitrajes, entonces yo creo que hay mucho por mejorar en esta primera edición", respondió.

"La verdad una lástima que no lo pudimos ganar ninguno de nosotros los mexicanos y bueno, nosotros que estábamos ahí tan cerca y qué bueno que lo ganó Messi (del Inter Miami) a final de cuentas".

ENFOCADOS EN LA LIGA

Tras vivir lo que definió como una unión y fraternidad por casi un mes en Estados Unidos, Cortizo dijo que ya están enfocados en retomar el camino en la Liga MX.

Antes de jugar la Leagues Cup, Rayados empató un juego y ganó dos. El próximo domingo reciben al Cruz Azul.

"El chip ya está cambiado totalmente, nosotros tenemos doble jornada entonces hay que estar muy concentrados, a recuperar unos días, también a ver a la familia que es necesario regresar a casa", expresó Jordi Cortizo, quien en lo individual se sintió bien en la Leagues Cup.