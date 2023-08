Al estilo de Campos

Guadalajara, Jalisco

José Manuel "Chepo" de la Torre es parte indiscutible de la historia de las Chivas, al ser campeón de Liga como jugador y técnico.

Su apellido está ligado al Guadalajara e hizo honor a lo que antes realizó su tío Javier de la Torre

En Selección fue de los imprescindibles de César Luis Menotti, incluso siendo tan versátil que sustituyó a Jorge Campos en una Eliminatoria.

Espérese, chamaco

En un partido amistoso con la Selección, Ramón Ramírez se quiso anticipar a tirar un penal, pero "Chepo" era el tirador oficial.

"Siempre fui respetuoso de las jerarquías, y hay jugadores que tienen mucha calidad, pero hay gente que tiene el temple para pararse, aunque lo falle, y hay otros que no, y dije: ´Pérame, yo siempre los he tirado y los voy a seguir tirando´, y me pasó en varios equipos, y les decía ´Momento carnal, aquí tiro yo´, y yo en Chivas respeté a Benja, en Cruz Azul a Porfirio Jiménez, pero no pasó nada más".

Indiferente a berrinches

La relación entre Chepo de la Torre y Adolfo ´Bofo´ Bautista no fue fácil en Chivas, y más de una vez el jugador lo encaró al salir de cambio.

"El que un jugador tenga discrepancia al salir es normal, nadie quiere salir de la alineación, pero los que estamos en banca debemos tomar decisiones, y no por el gusto de uno y de otro, sino porque es la necesidad del equipo, y el jugador está para jugar y el entrenador para dirigir, y el respetar los roles provoca estar en comunión. Que se molesten o no, a mí no me aflige en lo absoluto".

Chamaquean al Diablo

"Tras empatar con Toluca en el primer juego de la final, buscamos una forma de estar tranquilos para no tener el agobio de la gente y la prensa, y en lugar de irnos a Toluca al hotel de siempre, hicimos una reservación diferente en Santa Fe, y el autobús de Chivas se fue a Toluca. Cuando llegamos a Toluca lo hicimos en el autobús normal, pero ese movimiento causó un malestar en nuestros adversarios porque nunca vieron dónde estábamos y el grupo llegó muy convencido para ganar aquel título en el Apertura 2006 con las Chivas".

Era buen portero

"En los entrenamientos con Menotti en Selección había algunas situaciones circunstanciales en las que podías cambiar de posición, y de chavo me gustaba ser portero, pero era muy bajito y me echaban al campo, así que en los entrenamientos me ponía de portero y tenía cualidades. Ante Costa Rica expulsan a (Jorge) Campos, ya no había cambios y no había otro con cualidades, pues me tocó, le gritaba a la barrera porque quería ver por dónde venía el tiro, me lancé y detuve el balón, era parte del show que me dio la oportunidad".

Se ejecutó a las Águilas

"Recuerdo un Clásico contra el América en el que les ganamos en el estadio Jalisco 3-2 con un par de penales, y normalmente era Benja (Galindo) el que los cobraba; pero ese día no estaba él y a mí siempre me gustó tirarlos y respetar jerarquías, pero se me hizo muy fácil ir por la pelota y decir ´yo la tiro´, y cuando estaba frente a Adrián Chávez y pensaba cómo tirarlo, dije ´va fuerte´, lo anoté, ganamos y me dio mucha alegría porque no era fácil como joven anticiparte a alguien más experimentado, e hice dos goles".