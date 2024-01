Disculpas de AMLO a "diputrans" sacuden agenda LGBT+ de Morena

Aunque la diputada había sostenido un saludo con el Presidente e incluso afirmó que la reconocía como mujer, el titular del Ejecutivo no respetó su identidad de género.

Si bien López Obrador ya ofreció disculpas a la legisladora este 9 de enero, diciendo que "la gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique" y "el amor no tiene sexo y está por encima de todo", la declaración del Presidente se sumó al discurso de odio de la ultraderecha contra las poblaciones LGBT+.

Como dice la diputada Salma Luévano: "Los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio". Cabe recordar que México, después de Brasil, es el segundo país con más transfeminicidios.

Salma Luévano ya reconoció las disculpas del Presidente: "Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas. Soy una mujer, Diputrans y eso no está a discusión".

Este discurso se enmarca en el reciente crimen en contra de una figura representativa de las poblaciones LGBT+ de México, le magistrade Ociel Baena y su pareja, Dorian Herrera.

Celebran las disculpas de AMLO, pero...

Aunque al interior de Morena justificaron al presidente López Obrador diciendo que la declaración "no fue ni con odio ni con fobia", la agenda legislativa en favor de las personas LGBT+ queda a deber con la diputada Luévano y María Clemente García, las primeras legisladoras trans de México.

"Nunca antes había avanzado tanto la agenda de la diversidad como en tiempos de la 4T", expresó la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández. Lo cierto es que al interior del partido la agenda legislativa de la diversidad se ha estancado.

El año pasado, Salma Luévano admitió a EL UNIVERSAL que "hay mucha resistencia" en la Cámara de Diputados en el tema de la diversidad: "Tenemos 19 iniciativas, de las cuales ninguna ha pasado, pero la lucha ahí está".

"Sola no puedo, necesito que la sociedad civil me apoye a impulsar, que les exijan a sus diputados y diputadas, locales, federales, a senadores, que arropen la agenda de la diversidad", expresaba Luévano en el marco de la segunda marcha contra los discursos de odio del 28 de marzo.

Incluso Salma Luévano señaló de "traidora" de los movimientos LGBT+ a Citlalli Hernández por hacer declaraciones contra el Movimiento Arcoíris por México.

La presidenta de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados acusó una "campaña de desinformación" de Hernández y de la diputada de Sinaloa, Almendra Negrete, además de frenar al Movimiento.

Puntualizó que más del 90% de las miles de incorporaciones a la agrupación política nacional son personas jóvenes que no están afiliadas a Morena ni a otro partido y que pertenecen a ese sector "al que ni el doble discurso de las personas que se dicen aliadas a nuestro partido Morena han sabido llegar".

Señaló que ella ha presentado iniciativas que no han sido apoyadas ni por Citlalli Hernández ni por Almendra Negrete: "No se vale difamar, no se vale hacer este tipo de señalamientos y denostar a nuestra población, eso es traicionar a nuestra propia población".

"Eso es traicionar a nuestra propia población, y son uno de los principios de nuestro partido Morena. No traicionar", dijo la legisladora Luévano.

Que sirva esta disculpa del Presidente para repensar la visibilidad que tendrán las poblaciones LGBT+ en el próximo proceso electoral, incluida Morena de López Obrador.