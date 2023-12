Cata Domínguez: "No veo revancha jugar contra América"

La vida le ha dado otra oportunidad a Julio César "Cata" Domínguez.

Después de 15 años vestido de azul, el "Cata" salió señalado, perseguido, todo lo malo que pasaba en La Noria era su culpa.

Se tuvo que ir, pero no se ha retirado y ahora está en las semifinales del Apertura 2023 con el Atlético de San Luis, enfrentándose al que fue su principal enemigo por muchos años: el América.





¿Es la revancha del Cata?

El central no lo ve así: "No veo revancha jugar contra América, no veo revancha estar en las semifinales. Sólo es otra oportunidad que tengo en mi carrera. Son nueva ilusiones y nuevos sueños".

El chiapaneco está agradecido con la directiva del Atlético, pues muchos ya lo daban por desahuciado en el futbol: "Es una oportunidad que agradezco a la directiva por invitarme a jugar aquí, y si juego es porque tengo la base de mantenerme y ser perseverante y no desistir de tus sueños. Me mantengo física y mentalmente bien y eso le ha agradado al cuerpo técnico que son los que deciden quién juega".

Jugó muchas semifinales con Cruz Azul, jugó muchos juegos de este tipo: "Sí, fueron muchos años de estar en mi anterior equipo. Hoy es diferente y la he disfrutado mucho, he valorado mucho estos momentos aquí".

En lo personal, ha sido un nuevo comienzo: "Estoy lejos de mi familia y eso es un sacrificio, La estabilidad familiar es fundamental y hace que uno esté bien, pero estoy contento y feliz, hemos trabajado y el objetivo está a la vista".

Domínguez asegura que no es sorpresa el que el Atlético de San Luis esté en semifinales: "Esto es fruto del trabajo, esto lo estamos buscando desde hace tiempo".