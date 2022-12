Nahuel dice que no hay confusión con Cocca y pide paciencia

ADAPTACIÓN

El arquero auriazul reiteró que bajo el mando de Cocca, los jugadores han ido adaptando características que se están recuperando a comparación de anteriores etapas.

"No hay confusión, hace un mes que estamos trabajando con este nuevo cuerpo técnico, donde se incorporaron nuevos conceptos. Diego detectó características muy buenas que necesitamos recuperarlas y estamos en ese proceso de aprendizaje, de él poder manifestar su estilo de juego y determinados conceptos puntuales que quiere llevar a cabo", expresó Nahuel.

Semanas atrás, Guido Pizarro también había señalado que con Cocca esperaban "volver a hábitos saludables", algo que para Guzmán se resume en cuestiones de actitud.

"Mi sensación es que sí es cierto que hay hábitos que tienen más que ver con lo actitudinal, con la forma, no tanto con lo deportivo en sí, lo táctico, lo técnico. El tema es, creo que nuestra predisposición como equipo a llevar adelante, esa entrega por momentos le bajamos un poquito.

"En una conversación con Diego salió lo de la Semifinal contra Atlas, donde en un segundo tiempo vamos perdiendo por cuatro goles y de repente el equipo saca lo que él (Cocca) quiere que hoy tengamos todo el tiempo, no solamente 30 o 35 minutos", dijo Guzmán.

PACIENCIA ES LA CLAVE

Para que el proyecto de Cocca funcione, la paciencia es un punto fundamental y para Nahuel, eso también debe estar en claro para la afición.

"Sí, paciencia tiene que tener la gente, debemos tener todos porque a veces hay cosas que no nos salen como nos pide el entrenador y eso a los jugadores nos pone un poco nerviosos y nos hace ejecutar mal. Es un proceso donde se van a ver cosas nuevas, se va a ver un equipo que buscará ser intenso, profundo, que estamos trabajando para eso. Son los tiempos de este futbol, entendemos a la afición, el 'resultadismo' hoy en día es urgente, pero no podemos entrar en eso. No nos corresponde a nosotros entrar en eso, tenemos que trabajar para llevar adelante la idea del cuerpo técnico.

"Estamos en ese proceso, convenciéndonos que vamos por el buen camino, de que ésta es la forma, que es por acá, después creo que ya con el correr de los partidos, cuando se acomoden un poco los resultados, vamos a tener a la gente con nosotros", expresó.